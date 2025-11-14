Kasım ara tatili bitti mi kaç gün var? Ders zili için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı ilk ara tatilin başlangıç tarihini 10 Kasım 2025 Pazartesi günü olarak duyurdu. Öğrenciler ise tatilin bitiş günü için heyecanlandı.

Okulların ne vakit açılacağını ve kaç gün kaldığını öğrenmek isteyenler, 2025 Kasım ara tatili ne zaman sona eriyor araştırıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak.

Bugünden (14 Kasım) itibarıyla okulların başlamasına 3 gün kaldı.

Yılın ikinci ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma tamamlanacak.