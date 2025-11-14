Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Kasım ara tatili bitti mi kaç gün var? Ders zili için geri sayım

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yılın ilk ara tatiline devam ediyor. Haftanın tam ortasında okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı soruları gündemde yer alıyor.

Kasım ara tatili bitti mi kaç gün var? Ders zili için geri sayım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 00:17

ilk ara tatilin başlangıç tarihini 10 Kasım 2025 Pazartesi günü olarak duyurdu. Öğrenciler ise tatilin bitiş günü için heyecanlandı.

Okulların ne vakit açılacağını ve kaç gün kaldığını öğrenmek isteyenler, 2025 Kasım ara tatili ne zaman sona eriyor araştırıyor.

Kasım ara tatili bitti mi kaç gün var? Ders zili için geri sayım

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak.

Bugünden (14 Kasım) itibarıyla okulların başlamasına 3 gün kaldı.

Yılın ikinci ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma tamamlanacak.

