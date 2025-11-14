Şehit Babası'ndan duygusal ricayı MHP İl Başkanı iletti: "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün"

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki şehit evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Ünal Aykut’un bu isteği üzerine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, şehit babasını teselli etti.

Şirin, acılı babaya şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin size çok selamı var. İstediğiniz her an sizi yanına bekliyor. Şehidimizin kıymetli ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini büyük bir onurla Genel Başkanımıza ileteceğiz."