Adana'da kamyon kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti. Karataş Bulvarı'nda ilerleyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat T'ye (75) çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Nihat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.