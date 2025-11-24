Yatırımcısı şokta! Fiyatlar yüzde 55 eridi

KURAKLIK KORKUSU AZALDI, REKOLTE TOPARLANDI

Afrika’nın batısındaki olumsuz hava koşulları, geçen sezon mahsulleri ciddi şekilde tehdit etmişti. Bu durum stokları hızla eritirken fiyatları da zirveye taşımıştı. Ancak tablo bu yıl bir anda değişti. Kuraklık riskinin hafiflemesi ve hasadın beklenenden iyi gelmesi fiyatlarda düşüşü hızlandırdı.

Bir diğer etken de, dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticilerinden Barry Callebaut’tan gelmişti. Şirket, kakao ürünlerine yönelik talepte düşüş beklediğini açıklayınca satış baskısı daha da arttı.