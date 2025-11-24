Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yatırımcısı şokta! Fiyatlar yüzde 55 eridi

Kasım 24, 2025 16:49
1
kakao

Kakao fiyatları, Batı Afrika’daki kuraklık riskinin azalması ve rekoltenin toparlanmasıyla yıl başından bu yana %55’in üzerinde geriledi. Talepteki zayıflık ve ticaret belirsizliğinin düşmesi, piyasa üzerinde ek baskı yaratıyor; fiyatlarda aşağı yönlü seyir sürüyor.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan kuraklık ve jeopolitik sıkışmalar tarım emtialarında sert hareketlere yol açarken, en çarpıcı dalgalanma kakao piyasasında görüldü. Daha geçen yıl arz endişeleriyle tarihi bir ralli yaşayan kakao, bu yıl aynı hızla geriye çekildi.

2

ABD’de Intercontinental Exchange verilerine göre kakaonun ton fiyatı, rekor kırdığı 12 bin 931 dolar seviyesinden 2024 sonundan bu yana %55’ten fazla düşerek yaklaşık 5 bin 160 dolara kadar indi. Geçen yıl yıl sonu kapanışı olan 11 bin 675 doların ardından bu geri çekilme, piyasada “sert düzeltme” olarak yorumlanıyor.

3

KURAKLIK KORKUSU AZALDI, REKOLTE TOPARLANDI

Afrika’nın batısındaki olumsuz hava koşulları, geçen sezon mahsulleri ciddi şekilde tehdit etmişti. Bu durum stokları hızla eritirken fiyatları da zirveye taşımıştı. Ancak tablo bu yıl bir anda değişti. Kuraklık riskinin hafiflemesi ve hasadın beklenenden iyi gelmesi fiyatlarda düşüşü hızlandırdı.

Bir diğer etken de, dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticilerinden Barry Callebaut’tan gelmişti. Şirket, kakao ürünlerine yönelik talepte düşüş beklediğini açıklayınca satış baskısı daha da arttı.

4

ABD’nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planı da fiyatları aşağı çeken bir başka unsur oldu. Özellikle yüksek tüketici ülkeler için bu karar, ticaret akışındaki belirsizliği azaltmış görünüyor.

5

"BELİRSİZLİK AZALDIKÇA FİYATLAR GERİLİYOR"

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, ABD Başkanı Donald Trump’ın kakao gibi ABD’nin yoğun tüketip üretmediği tarım ürünlerini tarifeden muaf tuttuğunu hatırlatıyor. Bu adımın, ticaretteki tıkanıklığı giderdiğini söyleyen Dort, “Bu sadece bugünkü değil, gelecekteki belirsizliği de azaltıyor” diyor.

6

Avrupa tarafında ise AB’nin ormansızlaşma yönetmeliği dikkat çekiyor. Yönetmelikle ilgili yeni kararların 26 Kasım’da netleşmesi bekleniyor. Dort’a göre, düzenlemenin muhtemelen bir yıl ertelenecek olması ve sadeleştirilmesi ihtimali, Avrupa’ya kakao ithalatı üzerindeki ‘aciliyet baskısını’ azaltıyor. Bu da fiyatlar için doğal olarak aşağı yönlü bir sinyal.

7

ÇİKOLATA İÇİN MALİYETLER DÜŞEBİLİR

Dort, tedarik zincirinde maliyetlerin bir miktar gerileyebileceğini, bunun da çikolata ve kakao ürünlerinin fiyatlarına sınırlı da olsa yansıyabileceğini belirtiyor. Ayrıca Fildişi Sahili limanlarına yapılan kakao sevkiyatlarının beklenenden güçlü gelmesi de arzın toparlandığını gösteren son işaretlerden biri.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.