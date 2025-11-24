Öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 15 bin yeni öğretmen atandı

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bugün düzenlenen törende 15 bin öğretmenin ataması yapılarak görevlendirildikleri okullar duyuruluyor.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen ataması için gerçekleştirilen tören, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla saat 15.30 itibarıyla başladı. Törende 15 bin öğretmen adayının yerleştirme işlemleri gerçekleştirilirken, kesin sonuçların törenin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde erişime açılacağı bildirildi. Adayların, sonuçlara ulaşmak için e-Devlet kapısına giriş yapmaları yeterli olacak.

Atama süreci kapsamında adaylara, tercih döneminin hemen ardından sonuçların açıklanacağı tarih olarak 24 Kasım duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, sonuçların aynı gün içinde erişime açılacağı ifade edilirken, adayların T.C. kimlik bilgileriyle sorgulama yapabilecekleri belirtildi. Böylece öğretmen adayları, yerleştirme durumlarını resmi kanallar üzerinden kontrol edebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak özel sorgulama ekranı aracılığıyla görüntülenebilecek.

Adaylar ayrıca e-Devlet üzerinden de yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Bunun için turkiye.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne “Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları” yazılması yeterli olacak. “Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama” hizmetine ulaşıldığında atama sonucu doğrudan gösterilecek veya ilgili ekran üzerinden sorgulama yapılabilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama tarihine ilişkin süreç, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından netleşti. Yapılan bilgilendirmeye göre 15 bin sözleşmeli öğretmen, gerekli incelemelerin sonuçlanmasının ardından görevlendirildikleri okullarda görevlerine başlayacak.

Yeni atanan öğretmenlerin görev başlangıç tarihi olarak 19 Ocak 2026 belirlendi. Bu tarihten itibaren öğretmenler, yerleştirildikleri eğitim kurumlarında resmi olarak görevlerine başlayacak.