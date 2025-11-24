Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Güney Kore lideri Lee Jae Myung uyardı: Her an çatışma yaşanabilir!

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ilişkilerin son derece düşmanca olduğunu, her an kazara çatışmaların yaşanabileceğini söyledi. Başkan Myung, tehlikeli bir durumun içinde bulunabileceklerini de vurguladı.

Güney Kore lideri Lee Jae Myung uyardı: Her an çatışma yaşanabilir!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 17:08

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Johannesburg'tan Ankara'ya gittiği sırada uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Lee, Kore Yarımadası'ndaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Güney ve ilişkilerinin son derece düşmanca ve çatışmacı bir hal aldığına ve Kuzey Kore'nin aşırı eylemlerde bulunduğuna işaret eden Lee, her an kazara çatışmaların yaşanabileceği tehlikeli bir durumun içinde bulunabileceklerini vurguladı.

Güney Kore lideri Lee Jae Myung uyardı: Her an çatışma yaşanabilir!

SINIRDA UYARI ATEŞLERİ AÇILDI RİSK ARTTI

Lee, iki Kore'yi birbirine bağlayan Askeri Sınır Çizgisi (MDL) konusunu netleştirmek üzere Kuzey Kore'ye yaptıkları "askeri görüşme" çağrısına dikkati çekerek, sınır hattıyla ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle sınırda uyarı ateşleri açıldığını ve bunun riski artırdığını ifade etti.

Güney Kore'nin Pyongyang'ı müzakere masasına oturtmak için ile yaptığı ortak askeri tatbikatları azaltmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya Lee, "İki ülke arasında sağlam şekilde istikrarlı bir barış rejimi kurulursa, tatbikatların yapılmaması arzu edilir." cevabını verdi.

Güney Kore lideri Lee Jae Myung uyardı: Her an çatışma yaşanabilir!

Lee, koşullara bağlı barışın sağlanması durumunda veya bunun inşasına yardımcı bir araç olarak tatbikatların azaltılabileceğinin veya ertelenebileceğinin altını çizdi.

Güney Kore lideri Lee Jae Myung uyardı: Her an çatışma yaşanabilir!

AMAÇ ÇİN İLE İLİŞKİLERDE İSTİKRAR

ile ilişkiler konusunda da açıklamalarda bulunan Lee, diplomasi politikalarının temel ilkesinin Çin ile ilişkilerini istikrarlı şekilde yönetmek, aynı zamanda Güney Kore ve ABD ittifakını sürdürmek olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan hakkındaki son açıklamaları nedeniyle Pekin ile Tokyo arasında çıkan diplomatik gerginliğe değinen Lee, ulusal çıkarlar doğrultusunda "soğukkanlı bir yaklaşım geliştirilmesi" çağrısında bulundu.

Güney Kore lideri Lee Jae Myung uyardı: Her an çatışma yaşanabilir!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞKAN LEE GÖRÜŞMESİ

Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde de 'de kurulacak projesi için devlet şirketi KEPCO'nun teklifini desteklemek amacıyla Güney Kore'nin ileri nükleer enerji kapasitesine dikkati çekeceğini söyledi.

KEPCO, 2023'te Sinop'taki nükleer santralini inşa etme projesine ön teklif sunmuştu.

