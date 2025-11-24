Mansur Yavaş soruşturma iznine itiraz etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen "konser soruşturması" iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na sundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN İZNİNE İTRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş ve ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu gerekçesiyle soruşturma izni talep etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebine karşılık bakanlığın verdiği izne ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın itiraz dilekçesi verdiği öğrenildi.