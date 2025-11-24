En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Yeni yıl zammı için tablo ortaya çıktı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ YILLARA GÖRE ARTIŞI

İlk olarak 2015 yılında uygulanmaya başlanan en düşük emekli aylığı o dönemde 1000 TL olarak belirlendi. Yani kök maaşı bu seviyenin altında olan emeklilerin maaşları toplu olarak bin TL seviyesine çıkarıldı. 2016 yılında ise yüzde 10’luk bir seyyanen zam ile en düşük emekli maaşı 1100 TL’ye yükseltildi.

2019 yılına gelindiğinde en düşük emekli aylığı 1000 TL oldu. Ancak 7161 sayılı Kanun ile kalıcı taban uygulama da hayata geçirildi. (Bu yıldaki artışlar genellikle kök maaşa zam şeklinde yansıdı, taban 1000 TL olarak belirlendi)