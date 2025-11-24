En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Yeni yıl zammı için tablo ortaya çıktı!

Kategoriler
İstanbul
Halk arasında “En düşük emekli aylığı” olarak bilinen tutar her ay milyonlarca emekliye ödeniyor. İlk bakışta sıradan bir ödeme tutarı gibi görünen bu aylık esasında kök maaşın altında kalan aylıklar için uygulanan taban ödemeyi ifade ediyor. En düşük emekli maaşı yıllar içerisinde farklı oranlarda değişiklik gösterirken, yıl sonunda yine en çok konuşulan konular arasına girdi…
Bilindiği üzere Türkiye’de emekli maaş zamları sigortalılık koluna göre her 6 ayda bir olacak şekilde uygulanıyor. Emekli Sandığı emeklilerinin (Memur emeklileri-4C) maaşlarına yapılan zam toplu sözleşmede belirlenen oranlar ile enflasyon farkı baz alınarak yapılıyor. SSK ve BağKur (4A-4B) emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamda ise direkt olarak son 6 ayda açıklanan enflasyon rakamlarının toplamı baz alınıyor. Diğer yandan emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yetersiz kaldığının düşünülmesi durumunda hükümet tarafından emeklilere ek zam uygulanabiliyor.
Ancak en düşük emekli aylığının zam zamanı veya zam oranına ilişkin net bir ölçüt bulunmuyor. Her zam döneminde milyonlarca hak sahibi yapılacak açıklamaları takip ediyor. Kök aylığı belirli bir sınırın altında kalan emeklilere, devlet tarafından yapılan ek ödeme ile tamamlanan taban aylığı olarak ifade edilen en düşük emekli aylığında emeklilerin kök maaşlarına yapılan zam oranına bakılıyor ve elde edilen rakamlara göre bir iyileştirme yapılıyor.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, 2025 yılının son 6 ayında tespit edilen enflasyon oranı da belli olacak. Emekli Sandığı, SSK ve BağKur emeklilerinin maaşlarına da bu oranlara göz önüne alınarak zam yapılacak. Emekli maaşlarının yükselmesiyle en düşük emekli aylığının da bir artışa tabii tutulması bekleniyor.
İlk olarak 2015 yılında uygulanmaya başlanan en düşük emekli aylığı o dönemde 1000 TL olarak belirlendi. Yani kök maaşı bu seviyenin altında olan emeklilerin maaşları toplu olarak bin TL seviyesine çıkarıldı. 2016 yılında ise yüzde 10’luk bir seyyanen zam ile en düşük emekli maaşı 1100 TL’ye yükseltildi.
2019 yılına gelindiğinde en düşük emekli aylığı 1000 TL oldu. Ancak 7161 sayılı Kanun ile kalıcı taban uygulama da hayata geçirildi. (Bu yıldaki artışlar genellikle kök maaşa zam şeklinde yansıdı, taban 1000 TL olarak belirlendi)
2020 yılında 7226 sayılı Kanun ile 1.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı aynı zamanda yüzde 50 oranında bir zam almış oldu.
2022 yılında Ocak zammı ile 2500 TL, Temmuz zammı ile 3500 TL olan en düşük emekli aylığı 2023 yılında da iki zam birden aldı. Ocak ayındaki zam ile 5.500 TL’ye yükselen aylık, Nisan ayındaki zamla 7.500 TL oldu.
2024 Ocak ayında yüzde 33,3 oranında yükselen en düşük emekli maaşı 10.000 TL olurken, aynı sene temmuz ayında yüzde 25 oranındaki zamla 12.500 TL’ye yükseldi.
En düşük emekli aylığı Ocak 2025’te gelen yüzde 15,75’lik son zam ile de 14.469 TL oldu.
Yılbaşı yaklaşırken en düşük emekli aylığına ilişkin tahminler de gelmeye başladı. En düşük emekli aylığı için ilk olarak Emekli Sandığı, BağKur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlara bakılacak. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre ise uzmanlar emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının yüzde 13-14-15 ve 16 bandında olacağı yönünde tahminde bulunuyor.
Bu kapsamda en düşük emekli aylığının da 19 bin TL ile 19 bin 500 TL arasında olması bekleniyor.