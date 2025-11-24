Menü Kapat
Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Trabzonspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Başakşehir - Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Başakşehir - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri
Milli aranın ardından 'de maçlar 3. günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında puan tablosunda 3. sırada yer alan ile 12. sıradaki karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Başakşehir - Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 13 puan toplayan İstanbul ekibi karşılaşmadan 3 puanı alarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

Trabzonspor ise bu sezon oldukça başarılı bir başlangıç yaparak 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 25 puan toplayan bordo-mavililer son iki hafta ise üst üste beraberlik aldı. Trabzonspor, Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek taraftarına puan kayıplarını unutturmayı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını üçe düşürmeyi hedefliyor.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanacak olan Başakşehir - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. TFF tarafından yapılan duyuruya göre mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak Ayberk Demirbaş'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Başakşehir'de Luca Stancic, Christopher Operi ve Yusuf Sarı'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Jerome Opoku, Miguel Crespo ve Ousseynou Ba ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda ise Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecekler.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

Trabzonspor tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada Anthony Nwakaeme, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce, Stefan Savic, Cihan Çanak ve Erol Can Çolak sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacaklar. Paul Onuachu ise karşılaşmada sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeis durumunda Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir Trazonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir - Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Başakşehir: Muhammed; Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Umut Güneş, Berat Özdemir, yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno da Costa, Eldor Shomurodov

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Oulai, Jabol-Folcarelli, Zubkov, Felipe, Augusto, Olaigbe, Onuachu

