TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Ekonomi
Avrupa'dan sonra Türkiye de harekete geçiyor! Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama

Avrupa Birliği doğada çözünmesi mümkün olmayan ıslak mendillerin satışını yasaklamaya karar verdi. Türkiye de yeni bir çalışma için harekete geçti. En çok ıslak mendil kullanan ülkeler arasında yer alan Türkiye de market raflarında ıslak mendil satışına kısıtlama getirecek.

'da kabul edilen doğaya büyük zarar veren, denizleri kirleten ıslak mendillere yönelik sınırlama kararına de katılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda yeni bir düzenleme yapıldığı öne sürüldü.

Ev temizliği, bebek bakımı gibi alanlarda tek kullanımlık halde kullanılan ıslak mendillerin market satışına kısıtlama getirilmesi öngörülüyor.

AVRUPA DOĞADA ÇÖZÜNMEYEN ISLAK MENDİLLERİ YASAKLADI

Avrupa Birliği, doğada çözünmeyen ıslak mendil türevlerinin piyasa satışını yasaklama kararı aldı. Üye ülkeler bununla ilgili düzenlemelere başladı.

TÜRKİYE ISLAK MENDİL TÜKETİMİNDE ÜST SIRALARDA

Ticaret Bakanlığı'nın benzer bir çalışma üzerinde hazırlıklar yürüttüğü ve üretici firmalar ile temas halinde olduğu öne sürülürken, yapılan araştırmalara göre dünyanın en fazla ıslak mendil bazlı ürün tüketen ülkeleri arasında Türkiye üst sıralarda yer almakta.

KANALİZASYON İÇİN AĞIR YÜK

Tuvalet kağıtlarından farklı olarak plastik bazlı ıslak mendiller, suda çözünmeyerek geri dönüşüm sistemine büyük zarar vermekte. Bu tür mendillerin kullanımının ülke genelindeki sistemlerine de ağır yük bindirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ev içi tesisatlarda meydana gelen tıkanıklıklarının yarısının doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklandığını belirtiyor.

Avrupa ülkelerinde peş peşe yürürlüğe giren kısıtlamalar ile market zincirleri ve üretici firmalara 1 Ocak 2026 tarihine kadar süre tanınırken, söz konusu çalışmayı dünyanın birçok ülkesinin takip etmesi bekleniyor. Gelecek yıl Türkiye'de yapılacak ve 197 ülkenin katılacağı İklim Zirvesi COP31 sırasında bu tür adımların tüm ülkeler tarafından devreye alınması talep edilecek.

