Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor: Evinizde varsa hemen atın

Kasım 24, 2025 15:19
1
ticaret bakanlığı yasaklı ürün

Ticaret Bakanlığı uyardı. Ev temizlik ürünleri arasında bulunan iki ürün hakkında toplatma kararı verildi. Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine dahil edilen 2 temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.  

2
ticaret bakanlığı yasaklı ürün

Bakanlık tarafından yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünler raflardan birer birer kaldırılıyor. Bu kapsamda kullanımı yaygın olan iki lavabo açıcının satışı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

3
ticaret bakanlığı yasaklı ürün

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Roy Marka lavabo açıcı ile Meltem marka kostik lavabo açıcılar hakkında “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması” şeklinde önlem alındığı belirtildi. Güvensizlik nedeni ise “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk” olarak belirtildi.

4
ticaret bakanlığı yasaklı ürün

  • BİLDİRİM NO 2025110004
  • BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025
  • BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
  • ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı
  • MARKA Meltem
  • MODEL / SERI NO / PARTI NO 1310-72-2
  • ÜRÜN TANIMI Kostik Lavabo Açıcı
  • ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
  • GÜVENSİZLİK NEDENİ • Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk 

5
ticaret bakanlığı yasaklı ürün

  • BİLDİRİM NO 2025110005
  • BİLDİRİM TARIHI 07.11.2025
  • BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
  • ÜRÜN GRUBU Lavabo Açıcı
  • MARKA Roy
  • MODEL / SERI NO / PARTI NO 600 Mg Beyaz Plastik Şişe
  • ÜRÜN TANIMI Lavabo Açıcı
  • ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma
  • GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.