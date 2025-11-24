Bakanlık yasakladı! 2 temizlik ürünü raflardan kaldırılıyor: Evinizde varsa hemen atın

Kategoriler
Ticaret Bakanlığı uyardı. Ev temizlik ürünleri arasında bulunan iki ürün hakkında toplatma kararı verildi. Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine dahil edilen 2 temizlik ürününün insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği kaydedildi.
Bakanlık tarafından yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Halkın sağlığını tehdit ettiği tespit edilen ürünler raflardan birer birer kaldırılıyor. Bu kapsamda kullanımı yaygın olan iki lavabo açıcının satışı yasaklanırken, satışta olan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Roy Marka lavabo açıcı ile Meltem marka kostik lavabo açıcılar hakkında “Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması” şeklinde önlem alındığı belirtildi. Güvensizlik nedeni ise “Çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk” olarak belirtildi.