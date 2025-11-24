Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Ferdi Zeyrek'in ölümünde yeni gelişme! Acı olay sorduğu sorudan sonra yaşanmış: Eşi ve kızının ifadeleri ortaya çıkardı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine neden olan havuz arızası kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede geçen Zeyrek'in eşi ve kızının ifadelerinde acı olayın, "Bu havuz niye böyle bulanık?" sorusundan sonra yaşandığı ortaya çıktı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
18:23
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
18:33

’in Kurban Bayramı’nın 1. günü 6 Haziran 2025 gecesi evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve ardından kaldırıldığı hastanede 9 Haziran günü hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen kapsamında 2’si tutuklu 10 kişi, 5 Aralık günü mahkemede hakim karşısına çıkacak.

"BEN HALLEDECEĞİM"

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek’in ifadeleri ortaya çıktı. Başkan Zeyrek’in kızıyla birlikte suyunun bulanık olmasıyla ilgili konuştuğunu ve Başkan Zeyrek’in "Ben halledeceğim" dediğini duyduğunu belirten Nurcan Zeyrek, "Nehir ile eşimin suyun neden bulanık olduğuna dair konuştuklarını duydum. Eşim, Nehir'e 'Ben halledeceğim' dedi. Nehir odasına çıktı. Eşim de bana 'Muhtemelen motor çalışmıyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in ölümünde yeni gelişme! Acı olay sorduğu sorudan sonra yaşanmış: Eşi ve kızının ifadeleri ortaya çıkardı

İkiz kızlarını uyutmak üzere üst kata çıktığı sırada dışarıdan acı bir ses duyduğunu ve pencereden baktığında havuzun motor bölümüne açılan kapının açık olduğunu görünce eşi Ferdi Zeyrek’in düşmüş olabileceğini düşündüğünü belirten Nurcan Zeyrek, hızla aşağı indiği enerji odasında eşi Ferdi Zeyrek’in hareketsiz bir şekilde yattığını, eşinin tepki vermemesi üzerine yukarı çıkarak ambulansa haber verdiklerini aktardı.

"MERDİVEN DEMİRİNDE ELEKTRİK AKIMINI HİSSETTİM"

Nurcan Zeyrek ifadesinde şu ifadelere yer verdi:
"Eşimin yanına gittim. Merdivenin demirini ellediğimde elektrik akımını hissettim. Bu esnada ayağımda terlik vardı. Eşimin ayağı merdivene sıkışmış vaziyetteydi. Hafif bir cızırtı sesi de duydum. Koşarak eve dönüp bütün şalterleri kapattım. Sonra eşimin yanına geri dönüp emin olmak için metal merdivene tekrar dokundum. Bu sefer elektrik akımı yoktu."

Ferdi Zeyrek'in ölümünde yeni gelişme! Acı olay sorduğu sorudan sonra yaşanmış: Eşi ve kızının ifadeleri ortaya çıkardı

TAŞINDIKLARINDAN BERİ SIK SIK ELEKTRİK ARIZALARI YAŞANDI

Önce eşi Ferdi Zeyrek’e nabız kontrolü yaptıklarını, ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirten Nurcan Zeyrek, ekiplerin eşine kalp masajı ve oksijen desteği uyguladığını, nabzının gelmesi üzerine eşinin ambulansla hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Nurcan Zeyrek, eve taşındıklarından olay gününe kadar sıklıkla elektrik arızaları yaşandığını, şalterlerin attığını ve geçmiş dönemlerde eve birçok elektrikçinin geldiğini belirterek, komşuların da benzer sorunlar yaşadığını söyledi. Nurcan Zeyrek, eşinin ölümünde kusuru veya ihmali olan kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

"BU HAVUZ NİYE BÖYLE BULANIK?"

Merhum başkan Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek ise iddianamedeki ifadelerinde şu sözleri kullandı:
"Babam bizim bahçedeydi, bu şahsı görünce 'Birader bir bakar mısın' dedi. Sonra adam yaklaşınca babamla konuşmaya başladılar. Babam 'Bu havuz neden hala böyle, suyu niye bulanık?' dedi. Bunun üzerine ismini bilmediğim şahıs, 'Ben Yalçın Bey'le yeni konuştum, bakımlar yapıldı. Ben havuzu temizledim, klorunu attım, gerekli olan tüm bakımlarını yaptım' dediğini duydum. Devamında babam biraz sinirlenince 'İstiyorsanız bir daha ben de bakayım fakat birkaç saate su kendine gelir' dedi. Babam da 'Tamam birader sen öyle diyorsan öyledir, bekleyelim' dedi."

Ferdi Zeyrek'in ölümünde yeni gelişme! Acı olay sorduğu sorudan sonra yaşanmış: Eşi ve kızının ifadeleri ortaya çıkardı

"BABAN DÜŞTÜ"

Olayın yaşandığı gün ailecek bahçede oturduklarını belirten Nehir Zeyrek, babasının havuzun bulanıklığından şikayet ettiğini, kendisinin odasına çıkarak film izlediğini, saat 23.31 sıralarında bir çığlık duyduğunu ve annesinin "Baban düştü" diye bağırması üzerine aşağı inerek 112’ye durumu bildirdiğini anlattı. Nehir Zeyrek, olduğunu anladıklarını, hemen evdeki şalterleri kapattıklarını ve sonrasında gelen sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı uyguladığını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Mansia'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamir eden H.İ. ile tutuksuz sanıklar site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

ETİKETLER
#ölüm
#havuz
#Manisa
#elektrik çarpması
#soruşturma
#büyükşehir belediye başkanı
#Ferdi Zeyrek
#Gündem
