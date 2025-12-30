Sadece ısıtıcı değil robot süpürge de tehlike saçıyor: İşte kış aylarında gözden kaçan detay

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte evlerde ısınma telaşı başlarken, elektrikli ısıtıcılar, jeneratörler ve şömineler gibi araçların yanlış kullanımı ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte, ev içi yaşamın en önemli önceliklerinden biri ısınma haline geldi. Pek çok hane, ısınma ihtiyacını karşılamak adına elektrikli ısıtıcılara yöneliyor. Söz konusu cihazlar, sağladığı konforun yanı sıra dikkatli kullanılmadığı takdirde büyük felaketlere yol açabiliyor. Özellikle elektrikli ısıtıcıların kullanımı sırasında yapılan hatalar, ev yangınlarının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR VE UZATMA KABLOSU RİSKİ

Yangın riskini artıran en kritik hataların başında, elektrikli ısıtıcıların doğrudan duvar prizi yerine çoklu prizlere veya uzatma kablolarına takılması geliyor. Uzmanlar, yüksek akım çeken bahsi geçen cihazların uzatma kablolarında aşırı ısınmaya neden olarak yangın çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

Tehlike yalnızca elektrik bağlantılarıyla sınırlı kalmıyor. Isıtıcının üzerine veya yakınına bırakılan kumaş parçaları, istenmeyen tutuşmalara zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca evcil hayvanların veya hareket halindeki robot süpürgelerin ısıtıcıları devirmesi, halı gibi yanıcı yüzeylerin alev almasına neden olabiliyor.

JENERATÖR BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ

Kış aylarında sık yaşanan elektrik kesintilerine karşı kullanılan taşınabilir jeneratörler de benzer riskler barındırıyor. Jeneratör sahiplerinin, cihazı kış şartlarında çalıştırmadan önce kapsamlı bir bakım sürecinden geçirmesi gerekiyor.

Kesintiler yaşanmadan önce bakım takviminin kontrol edilmesi, garip sesler çıkaran veya hasarlı görünen parçaların onarılması, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, acil bir durumda devreye girmesi beklenen jeneratörler, kullanıcıların başına büyük dertler açabiliyor.

MUM VE ŞÖMİNE KEYFİNİZ KABUSA DÖNÜŞEBİLİR

Evlere sıcak bir atmosfer katan mumlar da yangın istatistiklerinde önemli bir yer tutuyor. Mumların sürekli yanar halde bırakılmaması, tutuşabilir kumaşlardan uzak tutulması ve ısıya dayanıklı yüzeylere yerleştirilmesi tavsiye ediliyor. Evden çıkarken mumların tamamen söndürüldüğünden emin olunması ve gerekirse fitilin bir miktar su ile ıslatılması güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

Geleneksel şömine kullananlar içinse baca temizliği hayati bir detay olarak öne çıkıyor. Bacada biriken kreozot maddesinin yıllık olarak temizlenmemesi, baca yangınlarına davetiye çıkarabiliyor. Sadece kurutulmuş odunların kullanılması ve şömine çevresinde yanıcı maddelerin bulundurulmaması, güvenli bir kış geçirmek için alınması gereken temel tedbirler arasında bulunuyor.