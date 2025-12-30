Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sadece ısıtıcı değil robot süpürge de tehlike saçıyor: İşte kış aylarında gözden kaçan detay

Kışın gelmesiyle artan ısınma ihtiyacı, elektrikli ısıtıcılar ve şömine gibi araçların yanlış kullanımı nedeniyle ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. İşte

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadece ısıtıcı değil robot süpürge de tehlike saçıyor: İşte kış aylarında gözden kaçan detay
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 14:36

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte evlerde ısınma telaşı başlarken, elektrikli ısıtıcılar, jeneratörler ve şömineler gibi araçların yanlış kullanımı ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte, ev içi yaşamın en önemli önceliklerinden biri ısınma haline geldi. Pek çok hane, ısınma ihtiyacını karşılamak adına elektrikli ısıtıcılara yöneliyor. Söz konusu cihazlar, sağladığı konforun yanı sıra dikkatli kullanılmadığı takdirde büyük felaketlere yol açabiliyor. Özellikle elektrikli ısıtıcıların kullanımı sırasında yapılan hatalar, ev yangınlarının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR VE UZATMA KABLOSU RİSKİ

Yangın riskini artıran en kritik hataların başında, elektrikli ısıtıcıların doğrudan duvar prizi yerine çoklu prizlere veya uzatma kablolarına takılması geliyor. Uzmanlar, yüksek akım çeken bahsi geçen cihazların uzatma kablolarında aşırı ısınmaya neden olarak yangın çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

Tehlike yalnızca elektrik bağlantılarıyla sınırlı kalmıyor. Isıtıcının üzerine veya yakınına bırakılan kumaş parçaları, istenmeyen tutuşmalara zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca evcil hayvanların veya hareket halindeki robot süpürgelerin ısıtıcıları devirmesi, halı gibi yanıcı yüzeylerin alev almasına neden olabiliyor.

Sadece ısıtıcı değil robot süpürge de tehlike saçıyor: İşte kış aylarında gözden kaçan detay

JENERATÖR BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ

Kış aylarında sık yaşanan elektrik kesintilerine karşı kullanılan taşınabilir jeneratörler de benzer riskler barındırıyor. Jeneratör sahiplerinin, cihazı kış şartlarında çalıştırmadan önce kapsamlı bir bakım sürecinden geçirmesi gerekiyor.

Kesintiler yaşanmadan önce bakım takviminin kontrol edilmesi, garip sesler çıkaran veya hasarlı görünen parçaların onarılması, olası kazaların önüne geçmek adına büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, acil bir durumda devreye girmesi beklenen jeneratörler, kullanıcıların başına büyük dertler açabiliyor.

Sadece ısıtıcı değil robot süpürge de tehlike saçıyor: İşte kış aylarında gözden kaçan detay

MUM VE ŞÖMİNE KEYFİNİZ KABUSA DÖNÜŞEBİLİR

Evlere sıcak bir atmosfer katan mumlar da yangın istatistiklerinde önemli bir yer tutuyor. Mumların sürekli yanar halde bırakılmaması, tutuşabilir kumaşlardan uzak tutulması ve ısıya dayanıklı yüzeylere yerleştirilmesi tavsiye ediliyor. Evden çıkarken mumların tamamen söndürüldüğünden emin olunması ve gerekirse fitilin bir miktar su ile ıslatılması güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

Geleneksel şömine kullananlar içinse baca temizliği hayati bir detay olarak öne çıkıyor. Bacada biriken kreozot maddesinin yıllık olarak temizlenmemesi, baca yangınlarına davetiye çıkarabiliyor. Sadece kurutulmuş odunların kullanılması ve şömine çevresinde yanıcı maddelerin bulundurulmaması, güvenli bir kış geçirmek için alınması gereken temel tedbirler arasında bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinliler Samsung'dan teknoloji çalarken yakalandı! Sorumlulara ağır ceza
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.