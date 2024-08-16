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Sağlık Bakanı duyurdu: Yaşam koçu ve doğum koçuna denetim geliyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: Akşam
16 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:10
Sağlık Bakanı duyurdu: Yaşam koçu ve doğum koçuna denetim geliyor

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle tırmanışa geçen yaşam koçu ve doğum koçu gibi ünvanlara ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kontrol getireceklerini duyurdu.

İnsanlara yaşamlarıyla ilgili motivasyon cümleleri kullanarak hayatlarına daha iyi yön vermelerini sağladığını öne süren yaşam koçlarına ve annelere doğum sürecinde ve sonrasında destek sağlayan ancak sağlık profesyoneli olmayan doula diğer adıyla doğum koçuna denetim başlatılıyor.

"HİÇ DOĞUM YAPMAMIŞ BİRİ DOĞUM KOÇU, BAŞA OLUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gazetecilere yaptığı açıklamasında bu ünvanlarla sosyal medyada pazar açanlara artık geçit vermeyeceklerini belirtti. Memişoğlu "Hayatı başarısızlıklarla dolu birisi 'yaşam koçu' diye ortaya çıkıyor. Hayatında doğum yapmamış ve doğum görmemiş biri, kendini 'doğum koçu' diye tanıtıyor." şeklinde eleştirilerde bulundu.

doula

Bunun insanları istismar biçimi olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu'nun "Söz veriyorum, istismarını yapanlarla mücadele edeceğim" dediği öğrenildi.

kemal memişoğlu

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Kaynak: Akşam
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