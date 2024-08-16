Sağlık Bakanı duyurdu: Yaşam koçu ve doğum koçuna denetim geliyor

16 Ağustos 2024 06:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:10

İnsanlara yaşamlarıyla ilgili motivasyon cümleleri kullanarak hayatlarına daha iyi yön vermelerini sağladığını öne süren yaşam koçlarına ve annelere doğum sürecinde ve sonrasında destek sağlayan ancak sağlık profesyoneli olmayan doula diğer adıyla doğum koçuna denetim başlatılıyor.

"HİÇ DOĞUM YAPMAMIŞ BİRİ DOĞUM KOÇU, BAŞA OLUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gazetecilere yaptığı açıklamasında bu ünvanlarla sosyal medyada pazar açanlara artık geçit vermeyeceklerini belirtti. Memişoğlu "Hayatı başarısızlıklarla dolu birisi 'yaşam koçu' diye ortaya çıkıyor. Hayatında doğum yapmamış ve doğum görmemiş biri, kendini 'doğum koçu' diye tanıtıyor." şeklinde eleştirilerde bulundu.

Bunun insanları istismar biçimi olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu'nun "Söz veriyorum, istismarını yapanlarla mücadele edeceğim" dediği öğrenildi.