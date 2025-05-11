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Sağlık
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Fazla kilolu kişiler tespit edilerek SHM ve ASM'ye yönlendirilecek!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini belirtti. Memişoğlu, "Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek" dedi...

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Fazla kilolu kişiler tespit edilerek SHM ve ASM'ye yönlendirilecek!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 18:13

Sağlık Bakanlığı fazla kilolu kişilerle ilgili harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" dedi.

https://x.com/drmemisoglu/status/1921562695855178097

VKİ ÖLÇÜMLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilonun zararlarına yönelik 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşacak uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda vatandaşların sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, "81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek. Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak" ifadelerini kullandı.

'HASTALANMADAN SAĞLIĞINI KORUYAN BİR TOPLUM' HEDEFİ

Fazla kilonun zararlarına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Süreç; İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

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