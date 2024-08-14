Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması

14 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:49

Faydaları saymakla bitmiyor! Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Kanser başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan maymun çiçeği virüsü ve Covid-19 ile ilgili bir açıklama geldi. Memişoğlu açıklamasında şu anda herhangi bir alarm durumumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Memişoğlu bu buluşmanın bir tanışma toplantısı olduğunu belirterek, bakanlık tarafından yürütülen ve planlanan projeler ile bakanlığın yol haritası hakkında bilgi verdi.

"ŞU ANDA ALARM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Maymun çiçeği virüsü ve Covid-19’a ilişkin soruları cevaplayan Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

"ECZANELERDE İLAÇ TEMİNİ KONUSUNDA SORUN YOK"

Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları da cevaplayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilaç temini konusunda herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.

VATANDAŞLARIN AİLE HEKİMİNE BAŞVURMALARI TEŞVİK EDİLECEK

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirmenin yanı sıra vatandaşların aile hekimine başvurmalarını da teşvik edecek adımlar atacaklarını söyleyen Memişoğlu, “Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Açıkça ifade ediyorum ki bu süreci yürütürken zorlayıcı bir yaklaşım yerine teşvik edici bir anlayış benimseyeceğiz. Aile sağlığı merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve bu merkezlerimiz ile 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK’e ileteceklerini vurguladı.