Sağlık Bakanlığı 12 il için düğmeye bastı! 105 hastane denetlenecek

Sağlık Bakanlığı, 12 il için harekete geçiyor. Bu illerdeki 105 hastane için 53 müfettiş görevlendirildi. Denetim kapsamına alınan hastaneler, hizmet kalitesi ve hasta güvenliği açısından incelenecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatı doğrultusunda Teftiş Kurulu Başkanlığı, bu yıl devreye alınan denetim seferberliği kapsamında "2. Genel Teftiş" sürecini başlattı.

Bu kapsamda, 12 ilde 105 hastaneyi denetim kapsamına alan Bakanlık, eş zamanlı teftiş sürecini yürütmek için 53 müfettiş görevlendirdi.

Riskli ve kritik alanlara öncelik verilen denetimlerde, özellikle acil sağlık, poliklinik ve hasta hakları hizmetleri ile ameliyathane ve merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakım hizmetleri, nöbet ve mesai sistemleri, sağlık kurulları, tıbbi malzeme ve cihaz yönetimi gibi alanlar kontrol edilecek.

Denetimlerle, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amaçlanıyor. Denetim seferberliği çerçevesinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı "denetlerken eğiten ve rehberlik eden" bir yaklaşım benimsiyor. Standartlarını güncelleyerek rehberler hazırlayan Başkanlık, denetim tekniklerini geliştirerek rehberlik ve denetim misyonunu da güçlendiriyor.

HİZMET KALİTESİ VE HASTA GÜVENLİĞİ MERCEK ALTINDA

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda insan odaklı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya dönük titiz bir çalışma yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığının denetimlerinde halkın sağlık hizmetine erişimi, sunulan hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği gibi başlıklar inceleniyor.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen denetimler, "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hayata geçirildi.

Bu çerçevede "Genel Teftiş Rehberi"ni güncelleyen Bakanlık, 13 Ocak'ta başlatılan "1. Genel Teftiş" sürecinde Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak'ta 38 müfettiş görevlendirerek genel teftiş yaptı.