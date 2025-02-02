Sağlık Bakanlığı kararını duyurdu: Tarihin en pahalı ilacı SMA tedavisinden çıkarıldı

02 Şubat 2025 03:23 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 03:32

Sağlık Bakanlığı SMA tedavisinde radikal bir karar aldı. Türkiye’de SMA hastalarının umut bağladığı Zolgensma ilacı, Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alınmadı. Sosyal medyada tartışılan bu karar sonrası kararın sebepleri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, SMA Bilim Kurulu’nun hastalığa yönelik gelişmeleri yakından takip ettiğini ve tedavi süreçlerinde bilimsel verilerin esas alındığını belirten bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, dünyada SMA tedavisinde kullanılan Nusinersen ve Risdiplam etken maddeli ilaçlar Türkiye’de erişime açık. Nusinersen, 2017 yılında Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenmiş, 2022’de ise ruhsatlandırılarak geri ödeme kapsamına alınmıştı. Risdiplam ise 2020 yılında listeye dahil edilmiş ve 2024 yılında ruhsatlandırıldı.

ZOLGENSMA NEDEN SMA TEDAVİSİ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI?

Açıklamada, "Zolgensma isimli ilaç, SMA Bilim Kurulu tarafından mevcut tedaviden üstün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığından Yurt Dışı İlaç Listesi'ne dahil edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, SMA tedavileri konusunda uluslararası çok merkezli ve yüksek kaliteli klinik araştırmalardan elde edilecek uzun vadeli verilerin, alınacak kararların temel dayanağı olacağını vurguladı. Ayrıca, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SMA konusundaki takiplerimiz, uygulamaya konulan tedavilerin hastalara sağladığı fayda ile tedavinin maliyetini rasyonalize etmeyi de içermektedir. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurullar, yeni seçenekleri değerlendirirken, Türkiye'nin toplam ilaç harcama bütçesini ve diğer hastalıkların tedavisini de dikkate almak zorundadır. Türkiye, vatandaşlarına finanse ederek sunduğu ilaç ve tıbbi cihaz hizmeti konusunda dünyanın en önemli sosyal devletlerinden biridir."

SMA Bilim Kurulu’nun hastalığa yönelik tüm gelişmeleri titizlikle takip ettiği belirtilirken, tedavi süreçlerinin bilimsel veriler ışığında şekillendiği ifade edildi.

DÜNYANIN EN PAHALI İLACI

Dünyada SMA tedavisinde en çok gündeme gelen ilaçlardan biri Zolgensma. Dünyanın en pahalı ilaçlarından biri olarak bilinen Zolgensma’nın fiyatı 2 ila 3 milyon dolar arasında değişiyor. Bu tedavi yöntemi, SMN1 genini çalışan bir versiyonuyla değiştirerek hastalığın etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Tedavi ancak 2 yaş altına uygulanabiliyor.