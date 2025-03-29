Sağlık Bakanlığından yeni adım: 420 bin sağlık çalışanına serbest meslek yolu açıldı

Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle, fizyoterapist, diyetisyen, klinik psikolog, hemşire, ebe, odyolog, podolog, ergoterapist ve dil-konuşma terapistleri artık kendi özel sağlık birimlerini açarak serbest çalışabilecek.

Sağlık Bakanlığı, fizyoterapist, diyetisyen, klinik psikolog, hemşire, ebe, odyolog, podolog, ergoterapist ve dil ve konuşma terapistlerinin serbest meslek icrasına yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 29 Mart 2025 tarihli ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” ile bu meslek gruplarına, Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları ruhsatla kendi özel sağlık kuruluşlarını – “Sağlık Meslek Hizmet Birimi” adı altında – açma ve mesleklerini serbest şekilde icra etme hakkı tanındı.

HER MESLEK MENSUBU SADECE BİR HİZMET BİRİMİ AÇABİLECEK

Yönetmelik, serbest çalışan sağlık meslek mensuplarının çalışma alanlarını yasal güvence altına alırken aynı zamanda yetki sınırlarını, fiziki koşulları, etik kuralları ve denetim süreçlerini netleştirdi. Her sağlık meslek mensubu yalnızca bir sağlık meslek hizmet birimi açabilecek, şube ya da ikinci bir yer açılması mümkün olmayacak. Aynı meslek unvanına sahip en fazla üç kişi bir araya gelerek müşterek bir birim kurabilecek ancak her biri için ayrı uygulama odası zorunlu olacak.

SADECE HEKİMİN TANI KOYDUĞU BİREYLERE TEDAVİ

Yeni düzenlemeye göre sağlık meslek hizmet birimlerinde sadece hekim tarafından tanısı konulmuş bireylere, reçete veya tedavi planı doğrultusunda hizmet sunulabilecek. Sağlık meslek mensupları, kendi başlarına teşhis koyamayacak, reçete yazamayacak, tahlil ya da tetkik isteyemeyecek; yetki alanı dışında herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamayacak. Ayrıca bu birimlerde ilaç, kozmetik ürün, gıda takviyesi ya da tıbbi malzeme satışı yapılamayacak.

Fiziksel koşullarda da belirgin standartlar getirildi. Her sağlık meslek mensubu için en az 10 metrekarelik uygulama odası, bekleme salonu, lavabo ve engelli erişimine uygun tuvalet zorunlu olacak. Kullanılan tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ne kayıtlı olması şartı getirilirken, tüm diplomaların ve ruhsat belgelerinin görünür şekilde asılması zorunlu kılındı. Odyologlar için ise özel yalıtımlı sessiz odalar gibi meslek bazlı fiziki gereklilikler tanımlandı.

RUHSAT ALMA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Reklam ve tanıtım faaliyetlerine de ciddi sınırlamalar getirilen yönetmelikte, tabelalarda yalnızca sağlık meslek mensubunun adı ve unvanına yer verilebilecek, “Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi” ibaresi zorunlu olacak. Tabela ölçüleri, yazı tipi, renk sayısı gibi tüm görsel unsurlar Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu’na uygun olmak zorunda olacak. Yanıltıcı, talep yaratmaya yönelik veya diğer kuruluşları küçümseyen tanıtım faaliyetleri yasaklandı.

Yönetmelik, yalnızca sağlık meslek mensupları için değil, sektör genelinde de yeni istihdam alanları oluşturmayı hedefliyor. Fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri gibi destek personelinin yanı sıra sekreter ve temizlik görevlileri gibi yardımcı hizmetler için de istihdam imkânı doğacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte hâlihazırda “Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge” kapsamında faaliyet gösteren hemşire, ebe ve sağlık memurlarına da geçiş süreci tanındı. Bu gruplar, 31 Aralık 2025’e kadar yeni yönetmelik hükümlerine uygun hale gelerek ruhsat almak zorunda olacak. Bu tarihe kadar uyum sağlamayan birimler kapatılacak.

Yeni yönetmelikle hasta hakları ve hizmet denetimi de güvence altına alındı. Her sağlık meslek hizmet biriminde sunulan hizmetler kayıt altına alınacak, işlem öncesi hasta bilgilendirilerek yazılı onamı alınacak. Her birimde “SABİM ALO 184” ibaresini içeren karekod uygulaması zorunlu olacak. Denetimler yılda en az bir kez yapılacak; tıbbi uygulamaların mevzuata uygunluğu ise Bakanlık veya üniversitelerden uzmanlardan oluşacak en az üç kişilik komisyonlarca denetlenecek.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bugüne tek gayemiz, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek. Bu yönetmelik ile yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz. Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hâle getirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yönetmeliğin ülkemiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamlı düzenleme, hem vatandaşların nitelikli ve güvenilir sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlamayı hem de sağlık meslek mensuplarının mesleki bağımsızlığını ve iş güvencesini artırmayı amaçlıyor. Sağlık hizmetleri artık yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacak; toplum temelli, bireye özel, yaygın ve denetlenebilir bir yapıya kavuşacak.