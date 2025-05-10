Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kurallar geliyor! İşte yenidoğanların taburcu edilmesi için gereken şartlar

Yenidoğanların can güvenliği ve yaşama tutunma oranlarının artırılması için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Buna göre, bebeklerin tabucu edilebilmesi için bir dizi şart geliyor. İşte detaylar...