Sahur yapmadan oruca başlamayın! Uzman isimden kritik uyarı

Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayı bu gece itibariyle başlıyor. Ramazan ayında dengeli beslenmek isteyen vatandaşlar için tavsiyelerde bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşılmaması için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini söyledi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Ramazan ayında doğru ve dengeli beslenme yöntemleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, kalkılmadığı halde vücutta çeşitli rahatsızlıkların meydana gelebileceğini belirtti.

Hızlı tüketimin sindirim problemlerine ve ani kan şekeri yükselmesine neden olabileceğini ifade eden Dr. Sarıkaya, ana yemeğe geçmeden önce yaklaşık 15 dakika beklenilmesi gerektiğini kaydetti.

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine değinen Dr. Sarıkaya, iftardan sahura kadar olan sürede en az 8 bardak su içilmesini, sütlü tatlılar, meyve salataları veya kuru meyveler tüketilmesini, bol miktarda sebze tüketimini ve iftardan sonar spor yapılması gerektiğini söyledi.

"SAHURA KALKMADAN ORUCA BAŞLAMAYIN!"

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamak için sahura kalkılmasını tavsiye eden Dr. Sarıkaya şöyle devam etti:

"Sahura kalkmamak, gün içinde halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Sahura kalkmadan oruca başlamayın. Sahurda protein açısından zengin yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinleri tüketmek, aynı zamanda tam tahıllı ekmek ve lif içeren sebzelerle öğünü desteklemek uzun süre tokluk sağlar.

Bu yüzden sahura mutlaka kalkılmalıdır. Bütün gün aç kalan mideye bir anda yüklenmek sindirim problemlerine ve ani kan şekeri yükselmesine neden olabilir. İftarı bir hurma ve bir bardak su ile açtıktan sonra çorba ile devam etmek, ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika beklemek sağlıklı bir seçenektir. Gün boyunca su kaybı yaşandığı için iftardan sahura kadar olan sürede en az 8 bardak su içmek şart. Ayrıca, vücudun susuz kalmasını önlemek için aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır." Dedi.

"BOL BOL MEYVE TÜKETİN!"

Ramazan’da tatlı tüketimi artıyor ancak şerbetli ve ağır tatlılar mideyi yoruyor. Bunun yerine sütlü tatlılar, meyve salataları veya kuru meyveler ile tatlı ihtiyacınızı daha sağlıklı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için bol miktarda sebze ve meyve tüketmelisiniz. Salatalarınıza bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek vitamin emilimini artırabilir, sebze yemeklerini ise fazla yağ kullanmadan pişirerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

İftardan sonra yapılan hafif yürüyüşler sindirime yardımcı olur ve kilo kontrolüne destek sağlar. Her gün 30 dakika veya haftada 3-4 gün 45 dakika egzersiz yapmak Ramazan sürecini daha sağlıklı geçirmenize katkı sağlayacaktır. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin. İftardan sahura kadar olan süreçte bilinçli seçimler yaparak hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha iyi hissedebilirsiniz. Unutmayın, doğru beslenme ile oruç sürecini daha verimli hale getirmek sizin elinizde. Bu süreçte bir beslenme uzmanına danışabilir, destek alabilirsiniz.