Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:28

Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

En çok tüketilen içecekler arasında yer alan şalgam suyu neye iyi gelir say say bitmez. Doğal probiyotik olarak bilinen şalgam suyu ana yemekte de, öğlenleri de oldukça fazla tüketiliyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:28

Şalgam suyu neye iyi gelir merak edenler buraya. İçerdiği vitaminler sandığımızdan daha fazla yarar sağlıyor. Tadı lezzetli, içerdikleri yararlı.

  • Bağırsak sağlığını destekler.
  • Antioksidan içermesinden dolayı strese karşı koruru.
  • Sindirim sürecini destekler ve bağırsak sağlığına etkisi büyüktür.
  • Sıvı alımına katkı sağlıyor.
  • Siyah havuçtan gelen antosiyaninler, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur.
  • Kalorisi düşüktür.
Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

ŞALGAM SUYU NEYE İYİ GELİR?

  • Siyah havuçtan gelen antioksidan bileşikleri içermesinden dolayı sindirim sistemine yardım eder.
  • Bağırsak sağlığını destekler.
  • Faydalı bakteriler içerir.
  • Hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunuyor.
  • Vücudun ihtiyacı olan sıvı alımına yardım eder.
Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

ŞALGAM SUYU NEYDEN YAPILIR?

Ülkemizde oldukça sık tüketilen şalgam suyu siyah havuç, şalgam turpu, bulgur unu veya bulgur, su ve tuz kullanılarak yapılmakta. Geleneksel tariflerde ekşi hamur da kullanılıyor.

Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

ŞALGAM SUYU PROBİYOTİK İÇERİR Mİ?

Şalgam suyu canlı mikroorganizmalar içermektedir fakat her şalgam suyu probiyotik kaynağı değildir. Laktik asit fermantasyonu ile üretilir. İşlenme şekline bağlı olarak canlı bakteri içerip içermediği değişiyor.

Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

ŞALGAM SUYU BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Şalgam suyu tüketmek kabızlığa etki etmez fakat kişiden kişiye sindirime destek olabilir. Yüksek miktarda tuz içermesinden dolayı tansiyon sorunu yaşayanların fazla tüketmemesi gerekiyor. kaynağı olmasından dolayı bağırsak çalıştırmaya da yardım eder.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitlis mutfağının gizli lezzeti şalgam aşı! Bir kere deneyen tarifini soruyor
ETİKETLER
#antioksidan
#bağırsak sağlığı
#Şalgam Suyu
#Siyah Havuç
#Laktik Asit Fermantasyonu
#Antosiyaninler
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.