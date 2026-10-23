Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

Şalgam suyu neye iyi gelir merak edenler buraya. İçerdiği vitaminler sandığımızdan daha fazla yarar sağlıyor. Tadı lezzetli, içerdikleri yararlı.

Bağırsak sağlığını destekler.

Antioksidan içermesinden dolayı strese karşı koruru.

Sindirim sürecini destekler ve bağırsak sağlığına etkisi büyüktür.

Sıvı alımına katkı sağlıyor.

Siyah havuçtan gelen antosiyaninler, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur.

Kalorisi düşüktür.

ŞALGAM SUYU NEYE İYİ GELİR?

Siyah havuçtan gelen antioksidan bileşikleri içermesinden dolayı sindirim sistemine yardım eder.

Bağırsak sağlığını destekler.

Faydalı bakteriler içerir.

Hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunuyor.

Vücudun ihtiyacı olan sıvı alımına yardım eder.

ŞALGAM SUYU NEYDEN YAPILIR?

Ülkemizde oldukça sık tüketilen şalgam suyu siyah havuç, şalgam turpu, bulgur unu veya bulgur, su ve tuz kullanılarak yapılmakta. Geleneksel tariflerde ekşi hamur da kullanılıyor.

ŞALGAM SUYU PROBİYOTİK İÇERİR Mİ?

Şalgam suyu canlı mikroorganizmalar içermektedir fakat her şalgam suyu probiyotik kaynağı değildir. Laktik asit fermantasyonu ile üretilir. İşlenme şekline bağlı olarak canlı bakteri içerip içermediği değişiyor.

ŞALGAM SUYU BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Şalgam suyu tüketmek kabızlığa etki etmez fakat kişiden kişiye sindirime destek olabilir. Yüksek miktarda tuz içermesinden dolayı tansiyon sorunu yaşayanların fazla tüketmemesi gerekiyor. Antioksidan kaynağı olmasından dolayı bağırsak çalıştırmaya da yardım eder.