Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?

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İstanbul
Şalgam suyu neye iyi gelir merak edenler buraya. İçerdiği vitaminler sandığımızdan daha fazla yarar sağlıyor. Tadı lezzetli, içerdikleri yararlı.
Ülkemizde oldukça sık tüketilen şalgam suyu siyah havuç, şalgam turpu, bulgur unu veya bulgur, su ve tuz kullanılarak yapılmakta. Geleneksel tariflerde ekşi hamur da kullanılıyor.
Şalgam suyu canlı mikroorganizmalar içermektedir fakat her şalgam suyu probiyotik kaynağı değildir. Laktik asit fermantasyonu ile üretilir. İşlenme şekline bağlı olarak canlı bakteri içerip içermediği değişiyor.
Şalgam suyu tüketmek kabızlığa etki etmez fakat kişiden kişiye sindirime destek olabilir. Yüksek miktarda tuz içermesinden dolayı tansiyon sorunu yaşayanların fazla tüketmemesi gerekiyor. Antioksidan kaynağı olmasından dolayı bağırsak çalıştırmaya da yardım eder.