Bitlis mutfağının yöresel yemekleri arasında yer alan şalgam aşı, farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan geleneksel lezzetlerden biri olarak biliniyor. Şalgamın kullanıldığı bu yemek, yöresel tarifleri keşfetmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Evde hazırlamak isteyenler ise şalgam aşının malzemelerini ve pişirme aşamalarını merak ediyor. Peki, Bitlis usulü şalgam aşı yapmak için hangi malzemeler gerekiyor ve yemek nasıl hazırlanıyor?

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HABERİN ÖZETİ Bitlis mutfağının gizli lezzeti şalgam aşı! Bir kere deneyen tarifini soruyor Bitlis mutfağına ait geleneksel bir lezzet olan şalgam aşının malzemeleri, yapılış aşamaları ve püf noktaları paylaşıldı. Şalgam aşı; kuşbaşı et, şalgam, nohut, yeşil mercimek, kuru soğan, salça, tereyağı, tuz ve sıcak su kullanılarak hazırlanıyor. Yemek; haşlanmış et, ıslatılmış veya haşlanmış bakliyatlar ile küp doğranmış şalgamların, soğan ve salça kavrulan tencereye eklenip yaklaşık 45 dakika pişirilmesiyle yapılıyor. Etin önceden haşlanması ve bakliyatların önceden ıslatılması veya haşlanması pişirme sürecini kolaylaştırıyor. Kök sebze, et ve bakliyatı bir arada buluşturan yemek, piştikten sonra sıcak olarak servis ediliyor.

BİTLİS USULÜ ŞALGAM AŞI NASIL YAPILIR?

Bitlis mutfağının yöresel lezzetlerinden şalgam aşı, kuşbaşı et, şalgam, nohut ve yeşil mercimekle hazırlanıyor. Salça ve soğanla lezzetlendirilen bu geleneksel yemek, sıcak olarak servis ediliyor. Şalgamın bakliyat ve etle bir araya geldiği tarif, farklı yöresel yemekleri denemek isteyenler için alternatif sunuyor.

Şalgam aşı malzemeleri

500 gram kuşbaşı et

1 kilogram şalgam

1 su bardağı nohut (mukaşer için)

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

1 litre sıcak su

Yapılışı:

Kuşbaşı eti bir tencerede haşlayarak pişirin.

Şalgamları soyup küçük küpler hâlinde doğrayın. Nohut ve yeşil mercimeği önceden ıslatın veya yaklaşık 20 dakika haşlayın. Nohutların kabuklarını ayıklayıp ikiye ayırın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin ve doğranmış soğanı kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Pişmiş eti, nohudu, yeşil mercimeği ve doğranmış şalgamları tencereye alın. Tuzunu ve sıcak suyu ekleyin.

Malzemeler yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Şalgamlar yumuşadığında yemeği ocaktan alıp sıcak servis edin.

ŞALGAM AŞI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bitlis mutfağının yöresel lezzetlerinden şalgam aşı hazırlanırken malzemelerin pişme sürelerine dikkat etmek gerekiyor. Etin önceden haşlanması, yemeğin daha kısa sürede hazırlanmasına yardımcı oluyor. Nohut ve yeşil mercimeğin önceden ıslatılması veya haşlanması da pişirme sürecini kolaylaştırıyor.

Şalgamların çok büyük doğranmaması, diğer malzemelerle birlikte daha dengeli pişmesini sağlıyor. Yemek pişerken su miktarını kontrollü ayarlamak ve malzemelerin yumuşamasını takip etmek de önem taşıyor. Salçanın soğanla birlikte kavrulması, yemeğin lezzetinin daha iyi ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Şalgam aşı, malzemeler iyice piştikten sonra sıcak servis edilebiliyor.

ŞALGAM AŞI NEDEN FARKLI BİR LEZZET SUNUYOR?

Şalgam aşı, kök sebze, et ve bakliyatı aynı yemekte buluşturmasıyla geleneksel yemeklerden ayrılıyor. Şalgamın kendine özgü tadı, kuşbaşı etin lezzeti ve nohut ile yeşil mercimeğin doyurucu yapısı tarifin temelini oluşturuyor. Soğan ve salçayla hazırlanan yemek, farklı malzemelerin bir araya gelmesiyle zengin bir tat profili sunuyor. Yöresel mutfakları keşfetmek isteyenler için şalgam aşı, alışılmış ev yemeklerinden farklı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bitlis mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan şalgam aşı, farklı malzemeleri bir araya getiren yapısıyla sofralara yöresel bir tat taşıyor. Evinde yeni tarifler denemek ve Anadolu mutfağının kendine özgü yemeklerini keşfetmek isteyenler, şalgam aşına mutfaklarında yer verebilir. Doğru malzemeler ve özenli bir hazırlıkla bu geleneksel lezzeti kendi sofranızda da deneyebilirsiniz.