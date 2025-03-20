Şap hastalığı tehlikesine büyük önlem! 22 köyde hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı bazı köylerde görülen şap hastalığı sonrası ekipler harekete geçti. Karantinaya alınan 2 köyün yakınındaki 22 köyde hayvan giriş ve çıkışı tedbiren yasaklandı.

Çift toynaklı hayvanlarda görülen viral hastalı şap hastalığı Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köylerinde etkisini gösterdi. 7 Mart’ta şap hastalığı nedeniyle köyler karantinaya alındı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KISITLANDI

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

ETRAFINDAKİ 22 KÖYE TEDBİR UYGULANDI

Öte yandan karantinaya alınan 2 köyün yakınındaki 10 kilometre çapındaki köyler içinde hayvan giriş çıkışı yasalandı. Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Mangırlar, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Pelitözü, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köyü olmak üzere toplamda 22 köyde şap hastalığı tedbiri yapılıyor. Tedbir kurallarına uymayan köylerde ise tespit halinde vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.