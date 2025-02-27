Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Zonguldak Ereğli'de şap hastalığı alarmı: Bölge karantinaya alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir işletmede bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı bulunduğu şüphesi üzerine ekipler alarma geçti. Hayvanlardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderilirken, bölge karantinaya alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zonguldak Ereğli'de şap hastalığı alarmı: Bölge karantinaya alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 09:52

Zonguldak'ın Ereğli'de şap hastalığı paniği yaşandı. Bir işletmede şap hastalığı olduğu şüphesi üzerine köy karantinaya alındı.

Ereğli ilçesine bağlı Güllük köyünde hayvancılık işletmesinde bulunan iki büyükbaş hayvanda şap hastalığı şüphesi üzerine ekipler harekete geçti.

10 KİLOMETRELİK ALANDA KARANTİNA

Karadeniz Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalık şüphesiyle numune alarak laboratuvara gönderdi. Öte yandan 10 kilometrelik bir alanda koruma ve gözetim bölgeleri oluşturuldu.

HAYVAN HAREKETLERİNE KISITLAMA

Bununla birlikte Karadeniz Ereğli'de 34, Kozlu ilçesinde 20 ve Merkez ilçede 2 köy ve mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi. Hastalık şüphesi bulunan köyde de oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde mihrak aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞAP HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?
Şap hastalığı, daha çok hayvanlarda ortaya çıkan ve nadir de olsa insanları da etkileyebilen bulaşıcı hastalık türüdür. Halk arasında dabak hastalığı olarak da bilinen şap semptomları, hastalığa maruz kalan hayvanların türüne, yaşına veya bağışıklığının kuvvetli oluşuna bağlı olarak hafif ya da şiddetli şekilde ortaya çıkabilir. Şap hastalığı insanlarda belirtileri, gribal enfeksiyon veya soğuk algınlığına benzer özellik taşır. Hastalık sırasında; boğaz ağrısı ve ateş görülür. Aynı zamanda el ve ağız bölgesinde ortaya çıkan sulu kabarcık şap hastalığı insanlarda belirtileri arasındadır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ani hayvan ölümleri sonrası şap alarmı! Köy karantinaya alındı
Hatay'da kuş gribi alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.