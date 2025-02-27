Zonguldak Ereğli'de şap hastalığı alarmı: Bölge karantinaya alındı

ŞAP HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı, daha çok hayvanlarda ortaya çıkan ve nadir de olsa insanları da etkileyebilen bulaşıcı hastalık türüdür. Halk arasında dabak hastalığı olarak da bilinen şap semptomları, hastalığa maruz kalan hayvanların türüne, yaşına veya bağışıklığının kuvvetli oluşuna bağlı olarak hafif ya da şiddetli şekilde ortaya çıkabilir. Şap hastalığı insanlarda belirtileri, gribal enfeksiyon veya soğuk algınlığına benzer özellik taşır. Hastalık sırasında; boğaz ağrısı ve ateş görülür. Aynı zamanda el ve ağız bölgesinde ortaya çıkan sulu kabarcık şap hastalığı insanlarda belirtileri arasındadır.