Sararmış dişleri beyazlatmak için kullanılan macunlara dikkat! Daha çok karartıyor

26 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:10

Güzel gülüşlerin temeli olan bembeyaz dişler için özellikle beyazlaştırıcı macun kullanan kişilere kötü haber geldi.

Dişleri daha beyaz gözüksün isteyenler beyazlatıcı diş macununa başvuruyor. Sıkça başvurulan bu yöntem dişlerin daha da sararmasına neden olabileceği ortaya çıktı.

Kozmetik Diş Hekimi Dr. Bronagh Keane verdiği bir röportajda beyazlatıcı diş macunlarının dişleri sararttığını aktardı. Beyazlatıcı diş macunları nasıl dişlerin sararmasına yol açar? Dişlerde beyaz görünüm için nelere dikkat etmeliyiz? Hepsi ve daha fazlası haberimizde.

SARARMIŞ DİŞLERİ BEYAZLATMAK İÇİN KULLANILAN MACUNLARA DİKKAT!

Beyazlatıcı diş macunları dişleri daha estetik gözüksün isteyenler tarafından sıkça başvurulan bir yöntem olarak bilinir.

Bu yöntem ile dişlerinizi beyazlatmaya çalışırken daha da sararmasına sebep olabileceğinizi biliyor muydunuz?

Dişlerinizi beyazlatmaya çalışırken daha da sararmasına sebep olabilirsiniz. Karl Henry'ye podcast’ine konuk olan Kozmetik Diş Hekimi Dr. Bronagh Keane konuya şu sözleri ile açıklık getirdi:

"Beyazlatıcı diş macununuz dişlerinizin sararmasına sebep olacak. ABD'de beyazlatma düzenlemeye tabidir ve beyazlatma şeritleri, diş macunu ve beyazlatıcı gargara gibi reçetesiz satılan ürünlerde yüzde 0,1'den fazla hidrojen peroksit bulundurma ruhsatı yoktur. Yani bu, profesyonel beyazlatma yaptırdığınızda diş hekiminizin size vereceği yüzde altılık reçete miktarıyla karşılaştırılıyor.”

BEYAZLATICI DİŞ MACUNLARI NEDEN DİŞLERİN SARARMASINA YOL AÇAR?

Diş macunları ile beyazlatma yapılırken diş hekimlerinin kullandığı hidrojen peroksit miktarları arasında oldukça büyük bir fark var.

Dr. Bronagh Keane, üreticilerin bu farkı kapatacak ruhsatı olmadığı için başvurduğu diğer yöntemler olduğunu anlatıyor. Üreticilerin başvurduğu yöntemlerin ise asitler ve aşındırıcı parçacıklar olduğunu ekliyor.

Bu maddeler dişlerin beyaz tabakasını aşındırarak diş minesinin incelmesine sebep oluyor. Böylece dişlerin beyazlaması yerine daha da sararmasına sebep olduğu görülüyor.

Diş Hekimi Protez Uzmanı Dr. Niyati Arora beyazlatıcı diş macunlarının faydalarının tartışma konusu olduğunu belirterek konuya bir yorum getiriyor.

Beyazlatıcı diş macunlarının aydınlatma etkisini iki faktöre bağlayan Dr. Niyati Arora, bunların peroksit ve mekanik aşındırıcıların kullanımı sayesinde olduğunu belirtiyor.

Beyazlatıcı diş macunlarının genel olarak güvenli olduğunu söyleyen Arora, uzun süre kullanımının zararlı olabileceğini de ekliyor. Bu zararları ise şöyle sıralıyor; diş minesinde, diş etlerinde ve dişleri tahriş edebilir.

Beyazlatıcı diş macunlarının içeriğinde kullanılan hidratlı silika, odun kömürü ve kabartma tozu gibi mekanik aşındırıcılar dozunda kullanılmaz ise tehlike yaratıyor.

ORTA VE SERT DİŞ FIRÇALARI DİŞLERİ SARARTIYOR

Dr. Arora orta ve sert olan diş fırçalarının da dişleri sararttığını vurguladı.

Bu fırçaları birde sert bir şekilde dişlerde kullandığımız zaman dişlerin aşındığını ve bu yolla sararttığını söyledi.

Ardından diş etlerimizin de bu yolla çekilmesine sebep olabileceğimizi ekledi.

Yumuşak veya ultra yumuşak diş fırçalarını öneren Dr. Arora dişlerimizi aşağı yukarı ve dairesel olacak şekilde yumuşak el hareketleri ile fırçalamamız gerektiğini belirtti.

DİŞLERİ NE SARARTIR?

Dr. Niyati Arora çay, kahve ve gazlı içeceklerin dişlerde sararma ve lekelenmeye yol açabileceğini belirtti.

Çay ve kahve gibi içeceklerin profesyonel temizlik ile geçebileceğini ekleyen Arora, gazlı içeceklerin böyle bir avantajı olmadığını diş minesini aşındırdığını ve sararmasına sebep olduğunu ekledi.

DİŞTEKİ SİGARA VE ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Profesyonel temizlik yöntemleri ile çıkarılır.

AĞIZ KAPALIYKEN DİŞLER NASIL OLMALI?

Dişler ağız kapalı iken üst üste gelecek şekilde konumlanmalı.

KAHVE İLE DİŞ BEYAZLATMA

Kullanıcılar tarafından sıkça aratılsa da tıpta kahvenin bilinen bir diş beyazlatma yöntemi yok. Aksine dişlerde sararmaya neden olan bir madde olan kahveyi içtikten sonra diş fırçalamanın da zararlı olduğu biliniyor.

Asidik bir içecek olan kahveyi içer içmez dişler fırçalanır ise kahveden kalan asitler diş minesine sürtünme yolu ile kalıcı hasarlara yol açabilir.

Bu durumda kahve içtikten sonra en az yarım saat sonra dişlerin fırçalanması önerilir.