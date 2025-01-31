Sarı serumun öldürücü yan etkileri! Uzman isim uyardı: Serum tedavisinde ısrarcı olmayın

31 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:23

Son günlerde gündeme gelen ve bir hastanın ölümüne sebep olan sarı serum hakkında Tgrthaber.com'a konuşan Uzman Dr. Ertuğrul Ak, halk arasında sarı serum ve atom ismiyle bilinen bu serumun yan etkilerini anlattı. Ölümcül seviyelerde yan etkisi olan bu serum çeşidini hekim önerisi olmadan asla kullanmamaları gerektiğini belirten Ertuğrul Ak çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Acil servislerde sarı serum tehlikesi! Taktırırken bir kez daha düşünün

Acil servislerde sarı serum tehlikesi! Taktırırken bir kez daha düşünün

Özellikle kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı ve kırılma gibi şikayetler sonucunda serum talebiyle hastaneye giden kişilerin sayısı oldukça artmış durumda. Halk arasında sarı serum ve atom olarak bilinen serum çeşidini kullanan bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu olaydan sonra serumların yan etkilerini ve ne zaman kullanılması gerekildiği de merak konusu oldu.

Sarı serumun yan etkilerini ve hangi durumlarda kullanılması gerekildiğini Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e anlatan Medipol Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ertuğrul Ak önemli mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

SARI SERUM NEDİR?

Ana yapısı B vitamini ve multivitamin kompleksi olan, bazı uygulayıcılar tarafından çeşitli ilaçlar da eklenerek hazırlanması ile ortaya çıkan sarı renkli serumdur.

SARI SERUM NE İŞE YARAR?

Hastalarda tespit edilen vitamin eksikliği veya bazı klinik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.

B vitamin kompleksi eksikliklerinde oluşan klinik durumlarda ve bazı özel hastalıklarda kullanım gerekliliği olan bir tedavi yöntemidir.

SARI SERUM HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Maalesef ülkemizde gribal enfeksiyonlar, kas eklem ağrıları, halsizlik, ishal şikayetiyle başvuran hastalar tarafından “erken iyileşme” ve “hemen ayağa kalkma” vb beklentilerle talep edilmektedir. Bu tür durumlarda hekim tercihi ve önerisine önem verilmelidir.

Yetkisiz kişiler tarafından uygulanan veya eczaneden alınarak evde yapılmaya çalışılan bu tedaviler çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu tedavinin tıbbi gerekliliği olan klinik durumlarda hekim kontrolünde uygulanması gerekmektedir.

Soğuk algınlığı ve kırgınlık gibi durumlarda, hastaların serum talebinin doğru olmadığını belirten Ak, şöyle devam etti:

SARI SERUM ÖLÜME SEBEP OLUR MU?

Alerjik ürtiker ve anafilaksiye sebebiyet vermektedir. Anafilaksi ölümcül bir tablodur. Saniyeler içinde gelişen bu klinik durum, ciddi tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı, solunum durması ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Anafilaksi gelişen durumlarda hızlı müdahale edilmeli ve etkili tedavi bir an önce uygulanmalıdır.

B vitamin kompleksli bu tedavilerin tıbbi gerekliliği bulunmadığı durumlarda ve hastane dışı ortamlarda uygulanması, yan etkileri sebebiyle tehlikeli klinik durum ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenler hastaların hekim önerilerine uymaları ve tedavi konusunda ısrarcı olmamaları önem arz etmektedir.