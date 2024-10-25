Şifadan çok zehir saçıyor! Uzmanından kritik uyarı: Kansere neden oluyor

25 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:18

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte birçok kişinin tükettiği pekmezle ilgili uzman isimden kritik bir uyarı geldi. Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, pekmezin 180 derece ısıyla temas etmesi halinde kanserojen madde ürettiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla beraber bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinlere ilgi arttı. Bu dönemde geleneksel tatlardan biri olan pekmez de sofralarda daha fazla yer almaya başladı. Özellikle bağışıklık sistemini destekleyici özelliği ile bilinen pekmez, kış​ aylarında sıkça tercih ediliyor.

180 DERECENİN ÜZERİNDE KANSER ÇIKIYOR!

Enerji verici yapısıyla vücuda güç sağlayan pekmezin, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğu bilinse de 180 derece ve üzeri sıcaklıklara maruz kaldığında sağlığa zararlı hale gelebiliyor.

UZMANINDAN KRİTİK UYARI

Bu konuda vatandaşları uyaran Uzman Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, pekmezin yüksek ısıya maruz kaldığında Akrilamid ve hidroksimetilfurfural (HMF) gibi zararlı maddeler üretebileceğini belirterek, “Yüksek ısılarda pekmez kullanımı, yararlı etkilerini olumsuz etkileyerek sağlığı tehdit edebilir; bu nedenle pekmezi yüksek sıcaklıklarda kullanmayı önermiyoruz” dedi.

"KANSEROJEN MADDELERİN OLUŞUMUNA YOL AÇABİLİYOR"

Tatlıların 180 derecenin üzerinde pişirilmemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalık riski arttı. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme çok önemli. Demir açısından zengin pekmez gibi besinlerin de günlük diyete dahil edilmesi oldukça faydalı. Eğer bir kişinin şeker hastalığı gibi bir kronik rahatsızlığı yoksa, günlük beslenmesine bir yemek kaşığı kadar pekmez ekleyebilir. Demir emilimini artırmak için pekmeze yarım kaşık portakal veya limon suyu eklemek de bağışıklığı destekleyebilir. Ancak, bal ve pekmez gibi besinlerin şeker yerine kek veya kurabiye yapımında kullanılması, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında kanserojen maddelerin oluşumuna yol açabiliyor. Bu nedenle bu tür besinlerin yüksek sıcaklıklarda kullanılmasını istemiyoruz. Bunun yerine keklerde ya şeker kullanmak ya da kuru meyvelerle tatlandırmak daha sağlıklı. Ancak yine de kuru meyvelerden yapılan tatlıları 180 derecenin üzerinde pişirmemeye dikkat edilmesi gerekiyor. Böylece porsiyon kontrolüne de özen göstererek sağlıklı bir şekilde tüketim sağlanabilir” ifadelerini kullandı.