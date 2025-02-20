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 | Baran Aksoy

Sigara kullananlara kritik uyarı! Uzmanı uyardı: En büyük düşmanı

Kalp krizi geçiren bir kişinin hayatta kalmasını sağlayan en önemli etken, uygun ve zamanında yapılan tedaviler olduğunu Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Türkiye'nin kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Sigara tüketimindeki artışa da dikkat çeken Erdoğu, kalp hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden birinin sigara kullanımı olduğunu belirtti.

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Sigara kullananlara kritik uyarı! Uzmanı uyardı: En büyük düşmanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:48

Türkiye’de kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sıralardaki yerini korurken, kalp krizi vakalarındaki yüksek oranlar endişe verici boyutlara ulaştı. Avrupa Birliği verilerine göre; Türkiye, kalp krizi kaynaklı ölümler açısından üst sıralarda yer alıyor. Bu artışın temel nedenleri arasında sağlıksız yaşam alışkanlıkları, stres, dengesiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörler bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, sigara kullanımının yaygın olduğuna dikkat çekerek, "Hastalar düzenli kontrol yaptırmıyor, reçete edilen ilaçları aksatıyor ve kalp krizi anında hastaneye geç başvuruyor. Bu konulara daha fazla özen gösterilseydi, damar hastalıklarına bağlı ölümler çok daha düşük seviyelerde olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"RİSK FAKTÖRLERİ HALA YÜKSEK SEVİYEDE"

Kalp hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri sigara kullanımı olduğuna dikkat çeken Erdoğu, "Yakın zamanda Avrupa Birliği'nin paylaştığı verilere göre, kalp krizi geçirme oranlarında Almanya'dan sonra ikinci sıradayız. Ancak tüm nedenlere bağlı ölümler ve kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerde lider konumdayız. Bu noktada kendimize ‘Neden kalp hastalıklarından dolayı daha çok ölüyoruz?' sorusunu sormamız gerekiyor. Sağlık alanında bazı iyileşmeler olsa da risk faktörlerimiz hala yüksek seviyede. Kalp hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri sigara kullanımıdır. Bunun yanı sıra, hareketsiz yaşam, şeker hastalığı, tansiyon düzensizliği, obezite ve spor yapmamak da kalp hastalıklarının başlıca nedenleri arasındadır" diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS VE DOĞRU TEDAVİ HAYAT KURTARICIDIR"

Kalp hastalıklarında erken teşhis ve doğru tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Erdoğu, "Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak büyük önem taşımaktadır. İnsanların sigarayı bırakmaları için ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Okullar, sosyal alanlar, belediyeler ve çeşitli kurumlar aracılığıyla bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır. Kalp hastalıklarında, diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis ve doğru tedavi hayat kurtarıcıdır. Kalp krizi geçiren bir kişinin hayatta kalmasını sağlayan en önemli etken, uygun ve zamanında yapılan tedavilerdir. Kimi hastalar için anjiyo gerekirken, kimi hastalar ise hastaneye yatırılarak olabilecek risklerden korunmalıdır. Hastalar, göğüs ağrısı, baskı, sıkışma hissi, nefes darlığı, ölüm korkusu, terleme ve bayılma gibi şikayetler yaşadıklarında zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kalp krizi genellikle göğüste sıkışma, baskı veya ağrı hissiyle kendini gösterir. Ağrı sol kola, çeneye veya sırta yayılabilir. Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, baş dönmesi ve çarpıntı da yaygın belirtiler arasındadır. Özellikle kadınlarda ve yaşlılarda sırt, boyun ve mide ağrısı, aşırı yorgunluk gibi farklı belirtiler de görülebilir. Eğer bu belirtilerden biri varsa, vakit kaybetmeden 112’yi aramak hayati önem taşır.
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