Sigara tüketiminde ürküten veriler! Türkiye'de bebekler dahil herkes 100 paket sigara içmiş gibi

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, sigara tüketimi ile ilgili çarpıcı verileri paylaştı. Türkiye'nin dünya sigara tüketiminde birinci olduğunu söyleyen Özkaya, 2024 yılında içilen sigara miktarının, tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

TÜRKİYE SİGARA TÜKETİMİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Sigara kullanım ile ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün "dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını" olarak ifade ettiği sigara, son yıllarda gelişmiş ülkelerde azalmakta iken, bizim gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artış göstermektedir. Toplumsal, ekonomik ve sosyokültürel etmenler nedeniyle nikotin bağımlılığı sık gelişebilmekle birlikte bugün biliyoruz ki Türkiye dünyada sigara tüketiminde zirveyi bırakmıyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi. Bu rakam Yunanistan'da 15.7, İsrail'de 15.5 ile Japonya ve Avusturya'da 15.4 adet" diye konuştu.

2024 YILINDA REKOR KIRILDI

Sigaradaki hile ile ilgili açıklamalarda bulunan Özkaya, "Bir dal sigara içildikten sonra, katranın izmarit üstünde bıraktığı bu sarı-kahverengi zift, kullanıcıların görüp tiksinerek sigarayı bırakmalarını önlemek yada sigaranın bu izmarit kısmından ellere bulasan ziftin, ellerde leke bırakmasını istemeyen kullanıcıların sigaradan uzaklaştıklarını gördükçe bir hileye başvurdular. Yeni sigaralarda, bu izmarit kısmını, yani sigaranın ziftini gösteren filtre kısmını daha derine gömerek, kullanıcıların bu zifti görmelerini ve ellerine bulaşarak tiksinmelerinin önüne geçmek için, sigara üzerinde değişik bir dizayn geliştirdiler. Şu an bu izmarit kısmı, sigaraların daha derinde ve görünmeyecek şekilde, uzatılmış izmarit ile karton sonlanma yaparak kullanıcıların bu tabloyu görmelerine engel oluyorlar. Ama bu yeni hile, sigara dumanına daha tübüler lineer akım oluşturarak daha doğrusal olarak akciğere daha fazla ulaşmasına neden oluyor ve bağımlı kişi sigaradan her nefes çekisinde sadece daha fazla nikotin alarak daha çok keyif almasının yanında, daha fazla kanserojen maddeleri ve katranı alarak daha fazla ölümcül tehlikeye maruz kalıyor. Bu daha hızlanan ve tübüler lineer akim haline gelen sigara dumanı akciğerlerimizin üst loblarına daha çok ulaşıyor ve bu katran görünümü artık akciğer tomografilerinde daha belirgin olarak görüyoruz. Sigaradaki bu son teknolojik yenilik, sigaradan daha fazla zevk alınmasına ve günlük stres etkisinden kaçmak için daha çok içilmesine neden oluyor. Açıklanan istatistik verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında içilen sigara miktarının, tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı" ifadelerini kullandı.