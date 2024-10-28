Sık sık asansör kullananlar iyi düşünsün! Merdiven çıkmanın asıl faydası...

28 Ekim 2024 09:36 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:36

Diyetisyenler ve araştırmacılar iyi ve disiplinli yaşam tarzı yöntemlerine yenilerini ekliyor. Yeni yapılan araştırmaya göre merdiven çıkmanın önemine değinildi. Hemen hemen her gün iş yerlerinde, apartmanlarda asansörleri tercih edebiliyoruz. Uzmanlar merdiven çıkmanın en önemli faydasını açıkladı. İşte detaylar...

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En iyi sağlıklı beslenme​ yöntemlerini açıklayan diyetisyenler bu kez yeni bir araştırmanın haberini verdi. Araştırmacılar sağlıklı beslenme önerilerinin yanı sıra uzun egzersiz​ seanslarını öneriyor. 22 Ekim 2024'te Nutrients'ta yayınlanan yeni bir çalışmaya göre apartman içinde bulunan merdivenlere dikkat çekildi.

MERDİVEN ÇIKMANIN FAYDALARI

Sürekli asansör kullananları ilgilendirecek araştırma sonuçlarına göre merdivenler sağlıklı yaşam tarzında mini bir ev sporu görevini görebiliyor.

Bu çalışma için araştırmacılar, diyet kalıpları ve merdiven çıkma arasındaki ilişkileri, hem bağımsız olarak hem de birlikte majör olumsuz kardiyovasküler olaylarla (MACE'ler) değerlendirmek istedi. MACE'ler, ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü (kalp krizi) ve felç vakalarının yanı sıra ölümcül kardiyovasküler olaylar olarak tanımlandı.

ÇALIŞMADA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Değerlendirmeye dahil edilen beslenme düzenleri Akdeniz diyeti ve bitki bazlı diyetler olarak geçti. Araştırmacılar, 2006-2010 yılları arasında kayıt yaptıran ve yaşları 39 ile 70 arasında değişen, Birleşik Krallık'tan 500.000'den fazla kişiden oluşan bir nüfus grubu olan UK Biobank'tan veri topladı. Katılımcılar, kendi beyan ettikleri anketler ve yüz yüze görüşmeler yoluyla bilgi sağladı. Bu çalışmaya, en az iki diyet anketini tamamlamış ortalama yaşı 56 olan 117.384 katılımcı dahil edildi.

KAN BASINCI VE KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ

İstatistiksel analizler sırasında dikkate alınacak olan ve sonuçları etkileyebilecek yardımcı değişkenler olarak yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken, eğitim, sosyoekonomik durum, sigara kullanımı, içki kullanımı, toplam enerji alımı, fiziksel aktivite, uyku süresi, BKİ, kan basıncı ve kan şekeri seviyeleri yer aldı.

Birkaç istatistiksel analiz yapıldıktan sonra araştırmacılar, günde 150'den fazla adım atan kişilerin en düşük BMI ve kan basıncına sahip olduğunu ve ayrıca en yüksek ortalama toplam enerji alımına (günde ortalama 2.074 kalori) sahip olduğunu buldu. Aynı kişiler ayrıca dört sağlıklı beslenme düzeninde de daha yüksek puan aldı.

Ayrıca, tırmanılan basamak sayısı arttıkça MACE riski azaldı. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında, MACE riskinin en düşük olduğu grup günde 110-150 basamak tırmanan kişilerdi.

KALP HASTALIĞINA İYİ GELİYOR

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde her 33 saniyede biri kalp hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Beslenme, fiziksel aktivite, stres, uyku ve sosyalleşme (yani ilişkileriniz) kardiyovasküler sağlığı etkiler. Bu özel çalışma, gününüze daha fazla merdiven çıkmanın büyük olumsuz kardiyovasküler olaylar riskinizi azaltmanıza yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar tam anlamıyla merdiven çıkmanın bacak ve kalça kaslarını geliştirdiği gibi kalp sağlığına iyi gelebileceğini söylüyor.