Sırbistan'da 'ayağın kesilecek' dediler, Türkiye'de yeniden yürüdü!

Sırbistan'da diyabete bağlı his kaybı nedeniyle topuğundaki kırığı fark etmeyen ve diz altından bacağın kesilecek denilen Lejla Gusinjac(26), umudu Türkiye’de buldu. Medipol Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgehan Çatal ve ekibi, hastanın kalça kemiğinden aldıkları parçayla topuk kemiğini yeniden yapılandırarak genç kadını ampütasyon (uzuv kesilmesi) riskinden kurtardı. Lejla Gusinjac, “Ayağımı kurtardığınızı öğrendiğim an hayatım yeniden başladı” dedi.

Uzun yıllardır kontrolsüz diyabetle mücadele eden 26 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Lejla Gusinjac, iki yıl önce merdivenlerden düştüğünde hayatının kâbusa döneceğinden habersizdi. Diyabetin neden olduğu his kaybı yüzünden ayağındaki kırığı fark etmeyip üzerine basmaya devam eden genç kadın, kendi ülkesinde “Ayağın çürüdü, kesilmesi gerekiyor” teşhisiyle yıkıldı. Ancak Gusinjac'ın Türkiye'ye uzanan yolculuğu, ona ikinci bir hayatın kapılarını araladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Doç. Dr. Bilgehan Çatal ve ekibinin uyguladığı özel kurtarma cerrahisi sayesinde ampütasyon riskinden kurtuldu.

Sırbistan'da 'ayağın kesilecek' dediler, Türkiye'de yeniden yürüdü!

“EN KÜÇÜK KIRIK BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR”

Diyabetle gelen sağlık sorunlarına değinen Doç. Dr. Çatal, “Hastamız 26 yaşında ve uzun yıllardır kontrolsüz diyabeti bulunuyor. hastalarında ayaklarda his kaybı oluşabiliyor. Bu nedenle küçük bir kırık bile fark edilmeden ilerleyerek ciddi deformasyonlara yol açabiliyor. Hastamızda topuk kemiğinde, yani kalkaneus dediğimiz kemikte ciddi bir kırık gelişmiş. Üzerine basmaya devam ettikçe ayağında genişleme oluşmuş. Ameliyatta topuk kemiğini yeniden yapılandırdık. Kalça kemiğinden aldığımız kemik greftleriyle bir ‘kurtarma cerrahisi’ uyguladık. Amacımız, hastanın ağrısız ve düzgün basabileceği, normale en yakın anatomiyi sağlamaktı. Bu hedefe ulaştık.” diye konuştu.

SORUNLAR FARK EDİLMEDEN BÜYÜYEBİLİR

Özellikle diyabet hastalarına da önemli bir uyarıda bulunan Doç. Dr. Çatal, “Şeker hastalarında ayak ve ayak bileği sağlığı son derece önemli. En ufak bir problemde mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Çünkü his kaybı nedeniyle sorunlar fark edilmeden çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor” şeklinde konuştu.

“AYAĞIMIN KESİLECEĞİ SÖYLENDİ, HAYATIM KARARDI”

Tedavi sürecini anlatan Lejla Gusinjac, “İki yıl önce merdivenlerden düştüm. Ayağımda kırıklar oluştu ama ne kadar ciddi olduğunu fark edemedim. Ülkemde yapılan tetkiklerde de kırığın boyutu anlaşılamadı. Zamanla bana ayağımın çürüdüğü, kemik kalmadığı ve dizime kadar kesilmesi gerektiği söylendi. O an hayatımın bittiğini düşündüm. Annem ve arkadaşım Medipol’ü duydular. Tüm belgelerimi gönderdik. Gelen yanıtla yüzümdeki gülümseme geri geldi. İlk kez biri bana ayağımın bir çözümü olduğunu söyledi”

“SADECE AYAĞIMI DEĞİL, HAYATIMI GERİ VERDİNİZ”

Tedavinin her aşamasında bilgilendirildiğini söyleyen Gusinjac, ameliyat sonrası yaşadığı duyguyu şu sözlerle dile getirdi: “Doktorum bana adım adım ne yapılacağını anlattı ve güven verdi. Ameliyatta belimden alınan kemik ayağıma yerleştirildi. Kaynama başladığını duyduğum anı asla unutamam. Ayağımı kurtardığınızı öğrendiğim an, hayatım yeniden başladı. Siz bana sadece ayağımı değil, umudumu ve hayatımı geri verdiniz. Medipol’e, doktoruma ve tüm ekibe minnettarım.”

