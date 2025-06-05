Sivas'ta kene kabusu! Can kaybı artıyor

Isınan havalarla birlikte bazı bölgelerimizde kene nedeniyle can kayıpları artıyor. Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu ölümle birlikte kentte kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte kene vakalarında da artış yaşanmaya başladı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, yaklaşık 10 gün önce koltuk altına yapışan keneyi çıkarttıktan sonrası rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Ağcabal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Ağcabal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİVAS'TA KENEDEN ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ağcabal’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Kurban Bayramı’nın ikinci günü memleketi Karaçam köyünde defnedileceği öğrenildi. Kent genelinde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.