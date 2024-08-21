Son dakika | Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı

21 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:32

En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

En az 570 M çiçeği virüsü ölümü ve binlerce vaka var! Kongo'da maymun çiçeği yayılıyor

Maymun çiçeği alarmı! Uzman isim tek tek sıraladı: En çok iki grup etkilenecek

Maymun çiçeği alarmı! Uzman isim tek tek sıraladı: En çok iki grup etkilenecek

Koronavirüsün ardından tüm dünyayı tedirgin eden yeni kabusun adı; maymun çiçeği virüsü... Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü Türkiye'de de milyonlarca insanı tedirgin ediyor.

Birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'de maymun çiçeği virüsüne dair herhangi bir tanı konulmadığını aktaran Bakan Memişoğlu, eğer bir tanı koyulursa izalasyonlar dahil gerekenin yapılacağının altını çizdi.

"BAKANLIK OLARAK ALARMDAYIZ"

Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmda olduklarını belirten Memişoğlu, vatandaşların korkuya ve paniğe kapılmamasını söyledi.