Son yıllarda, kadınların sağlığını tehdit edebileceği düşünülen testosteron hormonu, sandığımızdan çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle kas kütlesini artırmak amacıyla spor sırasında kullanılan bu hormon, bazı önemli yan etkilere yol açabiliyor. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, “Testosteron, kadınlarda kardiyovasküler riskleri artırarak olumsuz etkilere neden olabiliyor” uyarısında bulundu.



HABERİN ÖZETİ Son yıllarda kadınları tehlikeye götüren testesteron hormonu! Spor yaparken kas kütlesi için tüketiliyor: Uzmanlardan kritik uyarı Kadınlarda kas kütlesini artırmak amacıyla kullanılan testosteron hormonunun, kardiyovasküler riskleri artırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uzmanlar tarafından uyarılıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, testosteronun kadınlarda kardiyovasküler riskleri artırdığını belirtiyor. Kadınlarda testosteron kullanımının ses kalınlaşması ve meme kanseri gibi yan etkilere yol açabileceği ifade ediliyor. Endokrinoloji uzmanı Dr. Elif Yılmaz, kadın vücudunun yüksek testosteron seviyesini tolere edemeyeceğini ve kontrolsüz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, kadınların kas gelişimini desteklemek için dengeli beslenme, düzenli antrenman ve doktor kontrolünde vitamin takviyeleri gibi doğal yolları tercih etmelerini öneriyor.

KADINLARI TEHLİKEYE GÖTÜREN TESTESTERON HORMONU



Testosteron hormonunun kadınları bazı durumlarda ciddi tehlikelere soktuğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, Cüneyt Özdemir’in programında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Tabi ki önermiyorum çünkü fizyolojik bir konu değil. Çoğunlukla unutkanlık sahibi olan ya da halsizlik sorunu olan insanlar düşük doz testesteron hormonu kullanıyorlar. Ben önermiyorum çünkü yan etkileri olabiliyor. Bunlardan en önemlisi özellikle kadınlar için seste kalınlaşma durumu olabiliyor. Testesteron kardiyovasküler risk açısından da kadınlar için olumsuz oluyor. Kardiyovasküler hastalıklar üretken çağlarda östrojen sayesinde kadınları koruyor.

Bu nedenden dolayı üretken çağlarında kadınların erkeklerden biraz daha az kardiyovasküler hastalıklara sahip olduklarını, menopoz sonrasında ise östrojen yoksunluğu çektiği dönemde ise giderek hızlı bir şekilde erkeklere yetiştiklerini görüyorum. Dışarıdan takviye olarak testesteron alan kadınlarda da kardiyovasküler hastalıklar riskinin artabileceğini söyleyen kaynaklar var. Elbette başka yan etkileri de var bunlardan en önemlisi meme kanseri. Bu yüzden önermiyoruz."

TESTOSTERON NEDİR VE NEDEN KULLANILIYOR?

Testosteron, erkeklerde doğal olarak yüksek düzeyde bulunan bir cinsiyet hormonudur. Kadın vücudunda da az miktarda bulunur ve temel görevleri arasında kas ve kemik sağlığını desteklemek yer alır. Sporcular ve fitness tutkunları, kas gelişimini hızlandırmak için bu hormonu dışarıdan takviye olarak alabiliyor. Ancak uzmanlar, kadınlarda testosteron kullanımının, hormonal dengesizlik, cilt sorunları, ses kalınlaşması ve kısırlık gibi yan etkilerle sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Endokrinoloji uzmanı Dr. Elif Yılmaz, “Kadın vücudu erkek vücudu kadar yüksek testosteron seviyesini tolere edemez. Bu hormonun kontrolsüz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” uyarısında bulundu. Ayrıca, yanlış doz ve bilinçsiz kullanımın karaciğer, kalp ve hormonal sistem üzerinde geri dönülmez hasarlara sebep olabileceği vurgulanıyor. Dr. Yılmaz, sporcuların kas geliştirmek için doğal yolları tercih etmelerini öneriyor.

DOĞAL VE GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Uzmanlar, kadınların kas gelişimini desteklemek için dengeli beslenme, düzenli antrenman ve yeterli protein alımının yeterli olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, sporcu besinleri ve vitamin takviyelerinin doktor kontrolünde kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Hormon kullanımının, sadece tıbbi gerekçelerle ve doktor gözetiminde yapılabileceğini söyleyen uzmanlar, özellikle genç kadınların sosyal medyadaki yanlış bilgilerden etkilenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Kas kütlesi artırmak isteyen kadınlar için testosteron kullanımı cazip görünse de, potansiyel sağlık riskleri göz ardı edilmemeli. Uzmanlar, bilinçsiz hormon kullanımının önüne geçmek için farkındalık ve eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtiyor. Spor ve sağlık dünyasında doğru bilgiye ulaşmanın, sağlıklı bir vücut geliştirme sürecinin en önemli adımı olduğu vurgulanıyor.