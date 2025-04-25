Sözleri gündem olmuştu! Bakan Kemal Memişoğlu'dan 'aile' açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı 'aile' açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu. Memişoğlu Yalova Valiliği ziyaretinde konuyla ilgili "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Habertürk'te katıldığı bir programda yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Bakan Memişoğlu o sözleriyle "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam." dedi.

"AİLE KURUMUNU ÖNEMSİYORUZ"

Yalova'nın nüfusunun artmadığı bilgisini veren Memişoğlu, "Doğurganlık oranları düşük bir ilimiz. Biz her zaman ifade ediyoruz, 'Aile Yılı' bu sene. Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz." dedi.

"HERKESİN ÖZGÜR İRADESİ VAR, KİMSEYE BASKI YAPMIYORUZ"

Bakan Memişoğlu, normal doğumu teşvik edici program uyguladıklarını dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz, sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmek. Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı.' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var, kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı bir ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda bunun sebeplerini, nedenleri çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.