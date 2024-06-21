Spina bifidalı bebek anne karnında ameliyat edildi! Folik asit kullanmayanlarda görülebiliyor

21 Haziran 2024 04:09 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 04:18

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını büyüdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını büyüdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde annesinin karnındaki 16 haftalık spina bfidalı bebek ameliyat edildi. Daha önceden doğum sonrası müdahale edilen rahatsızlığa ilk kez anne karnında müdahale edildi.

Anne karnında oluşan ve halk arasında "ayrık omurga hastalığı" olarak da bilinen "spina bifida" için yapılan uygulamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Cerrahi uygulamada Türkiye'de bir ilk" diyerek müjdeyi verdi.

Tedavi edilmezse yaşam boyu yol açacağı sıkıntıları vurgulayan Koca müdahaleyi böyle duyurdu:

"Gebeliğinin 16. haftasında Şeyma Hanımın bebeğine Spina Bifida tanısı kondu. Bu, anne karnında bebeğin omurgasının tam kapanmaması ve buna bağlı olarak da omuriliğin ve sinirlerin açıkta kalması anlamına gelen bir hastalık. Tedavi edilmezse yürüyememe, idrarını ve büyük tuvaletini tutamama, kafada sıvı birikmesi gibi sonuçlara yol açıyor. Geleneksel yöntemlere göre sorun, doğum sonrası ameliyatla çözülüyor. Hem anne hem bebeği şanslı. Ameliyat doğum beklenmeden yapıldı. Bu cerrahi uygulama ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki ekibimizi kutluyoruz."

SPİNA BFİDA FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNDEN OLABİLİYOR

Spina bfida rahatsızlığı omurga hastalığı olarak bliiniyor. Anne karnında bebeğin ilk oluşum döneminde omurganın gerekli kapanmaya ulaşmayarak açık kalması sonucu görülebiliyor. Tam olarak sebebi bilinemese de tıp dünyasında bu rahatsızlığın oluşumunun engellemek için anne adaylarına gebelik düşünülmeden önce folik asit takviyesi tavsiye ediliyor. Hamilelik öncesinde radyasyona ve manyetik alana maruz kalmak da spina bifida nedenleri arasında görülüyor.