Sürekli baş ağrısı çekenler aman dikkat! Hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı

26 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:57

Eğer baş ağrılarınız sürekli ve şiddetliyse, günlük aktivitelerinizi engelliyorsa veya aşağıda bahsedilen diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa aman dikkat! Sebebi ciddi olabilir... Bunların bir örneği de Adana'da yaşandı. Şiddetli baş ağrıları ve görme bozuklukları şikayetiyle hastaneye giden Tuğba Dalokay, yapılan tetkikler sonucu beyninde tümör olduğunu öğrendi. Dalokay, geçirdiği zorlu ameliyat sonucu sağlığına tekrar kavuştu.

Baş ağrıları, çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve bazı hastalıkların habercisi olabilir. Genellikle zararsız bir durum olan baş ağrısı​, bazen ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabilir...

Bu belirtilerin son örneğini Adanalı Tuğba Dalokay yaşadı. 39 yaşındaki Dalokay, geçtiğimiz ocak ayında şiddetli baş ağrısı ve görme bozuklukları yaşamaya başladı. Yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle günlük hayatındaki işlerini yapmakta zorlanan kadın, hastaneye gitmeye karar verdi.

Dalokay'ın doktoru, birkaç tetkik yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuç, genç kadını hayrete düşürdü.

BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tetkikler sonucu Dalokay'ın beyninde tümör olduğu teşhisi konuldu.

Ameliyatı riskli denilen Dalokay, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Prof. Dr. Şen tarafından yapılan tetkiklerde Dalokay'a ‘Olfaktor Oluk Meningiomu' teşhisi konuldu ve beynindeki tümör, yapılan riskli bir ameliyatın sonunda alındı.

Sağlığına kavuşan genç kadının rutin kontrolleri devam ediyor.

"BU ŞEKİLDE YAŞAYAMAM DİYİP AMELİYAT OLDUM"

Tuğba Dalokay, “Şiddetli baş ağrılarım vardı ve gözümde görme bozuklukları oluşmaya başlamıştı. Hastaneye gittiğimde iyi türlü tümör olduğunu söylediler. Daha sonra Orhan Hocamıza geldim. Bana riskleri açıkladı. Ani bir kararla ben bu şekilde yaşayamam deyip ameliyat olmaya karar verdim. Şu anda çok iyiyim.” dedi.

"HASTANIN AMELİYATTAN BAŞKA ŞANSI YOKTU"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise gerekli riskleri hastasına anlattıktan sonra ameliyatı yaptığını belirterek, “Hastamızın beyninin çok hassas bir bölgesinde tümör vardı. Hastamız çok korkmuştu ve endişeliydi. Muayenesini yaptık. Görme kaybı, koku alamama ve şiddetli baş ağrısı vardı. Kendisine ameliyatla ilgili riskleri anlattım. Bardağın boş olanı değil, dolu tarafını gösterdim. Çünkü hastanın bundan başka şansı yoktu. Hastamızı 7 ay önce ameliyata aldık ve çok şükür şu anda bir sıkıntısı yok.” ifadelerini kullandı.