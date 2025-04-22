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 | Emir Yücel

Tedavi edilmeyen reflü kansere neden olabilir

Tedavi edilmeyen reflünün ciddi hastalıklara sebep olabileceğini vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Feridun Aysu, "Reflü önlem alınmadığı takdirde, özofagus alt uçta iyileşmeyen yaralara sebep olup ciddi kanamalara sebep olabilir. Ayrıca, yemek borusunun alt ucunda kronik tahriş, uzun yıllar sonunda prekanseröz lezyonlara ve hatta kansere bile yol açabilir" dedi.

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Tedavi edilmeyen reflü kansere neden olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 10:54

VM Medical Park Gebze Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Feridun Aysu, gastroözofageal reflü hastalığı ve cerrahi tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Reflünün tıpta "mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması" olarak tanımlandığını ifade eden Op. Dr. Aysu, "Reflüyü tetikleyen faktörlerin başında mide fıtığı gelir. Mide fıtığı, mideyi karın boşluğunda tutmaya yarayan diyafram kaslarının gevşeklik göstermesi sonucunda midenin bir kısmının göğüs boşluğuna geçmesidir.

Mide asit içeriğini artıran etkenler, reflüsü olan hastada mide sıvısının daha tahriş edici olmasını da tetikler. Baharatlı, yağda kızartılmış, ekşili yiyecekler bunlardan bazılarıdır" dedi. "Mide ekşimesi görülebilir" Reflü hastalığında görülen belirtilerden bahseden Op. Dr. Aysu, "Reflü şikayetleri mide ekşimesi, göğüste ağrılı yanma, boğaz ağrısı, kronik öksürük, kusma, ağız kokusu, mide kanaması şeklinde olabilir" diye konuştu. "Baharatlı yiyecekler ve çikolata reflüyü tetikleyebilir" Op. Dr. Aysu, reflüye neden olan bazı etkenleri ise "Baharatlı, yağda kızartılmış, ekşili yiyecekler, hazır gıdalar, kahve, çikolata, sigara, stres, mide içi basıncını artıran gastrit ve karın içi basıncını artıran fazla kilo, gebelik, ağır yük kaldırmayı gerektiren işler, ıkınmak ve öksürük" şeklinde sıraladı "Ciddi kanamalara neden olabilir" Önlem alınmayan reflünün ciddi hastalıklara sebep olabileceğini söyleyen Aysu, "Reflü önlem alınmadığı takdirde özofagus alt uçta iyileşmeyen yaralara sebep olup ciddi kanamalara sebep olabilir.

Ayrıca yemek borusunun alt ucunda kronik tahriş, uzun yıllar sonunda prekanseröz lezyonlara ve hatta kansere bile yol açabilir" ifadelerini kullandı. "Endoskopiyle teşhis mümkün" Tanı konma sürecine ilişkin de bilgiler veren Op. Dr. Feridun Aysu, "Reflü şikayetleri ile doktora başvurulması durumunda yapılacak endoskopik inceleme, reflünün varlığıyla ilgili bilgi vereceği gibi beraberinde mide fıtığının eşlik edip etmediğini de gösterecektir. Başka sebeplerle yapılan toraks BT (akciğer tomografisi) incelemelerinde de zaman zaman mide fıtığı tespit edildiğini de görmekteyiz" dedi. "İlaç kullanımı tercih edilebilir" Reflüye iyi gelen etkenlere dikkat çeken Aysu, "Reflü için kullanılması önerilen ilaçlar mide asitliğini azaltan ve mide asitli içeriğine karşı özofagus mukozasını koruyacak ilaçlar olacaktır.

Bunların kullanımının yanı sıra, risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler ile şikayetlerini gideremeyen kişiler için ameliyat alternatifi de mevcuttur" diye konuştu. Reflüde tercih edilen cerrahi tedavileri de anlatan Op. Dr. Aysu, "Reflü hastalığına çoğunlukla mide fıtığı eşlik etmektedir. Mide fıtığına yönelik yapılacak cerrahiye ‘funduplikasyon' adı verilmiştir. Funduplikasyon cerrahisinde midenin sol diyafram altında bulunan fundus denilen bölümü, özofagus alt ucu etrafına belli ölçülerde sarılır. Günümüzde artık sıklıkla laparoskopik olarak gerçekleştirilen bu cerrahi işlem, hasta açısından kolay atlatılır bir yöntem olmakla birlikte, oldukça yüksek oranlarda da şikayetlerin giderilmesini sağladığından sık tercih edilir olmuştur" cümlelerini kullandı.

ETİKETLER
#beslenme
#sağlık
#Gastroözofageal Reflü
#Reflü
#Reflü Tedavisi
#Mide Fıtığı
#Mide Asidi
#Endoskopi
#Cerrahi
#Funduplikasyon
#Sağlık
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