Ayak parmağında başlayan hafif bir ağrı, zamanla yürümeyi bile zorlaştıran ciddi bir soruna dönüşebiliyor. Tırnak batması olarak bilinen bu rahatsızlık, toplumda son derece yaygın görülmesine karşın çoğu zaman yanlış yöntemlerle evde çözülmeye çalışılıyor. Makas, cımbız ya da iğne gibi aletlerle yapılan müdahaleler ise sorunu çözmek bir yana, enfeksiyona ve kalıcı hasara zemin hazırlıyor. Podolog Elif Demir, tırnak batmasının nedenleri, doğru tedavi yöntemleri ve evde yapılan hataların yarattığı riskler hakkında bilgiler verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tırnak batmasını evde geçirmeye çalışmayın! İşte uzman isimden uyarılar Tırnak batması, evde yanlış müdahalelerle daha da kötüleşebilen, ancak profesyonel destekle kalıcı olarak çözülebilen yaygın bir sorundur. Tırnak batması genellikle ayak başparmağında başlar, ağrı, şişlik ve kızarıklığa neden olur. Yanlış tırnak kesimi, dar ayakkabı kullanımı, genetik yatkınlık ve yetersiz ayak hijyeni tırnak batmasının başlıca nedenlerindendir. Makas, cımbız veya iğne gibi aletlerle yapılan ev müdahaleleri sorunu çözmek yerine enfeksiyona ve kalıcı hasara yol açabilir. Bilinçsiz müdahaleler tırnak yapısını bozarak batmanın kronikleşmesine ve cerrahi müdahale gereksiniminin artmasına neden olabilir. Podolojik uygulamalar ve tırnak düzeltme sistemleri, ağrıyı gidererek tırnağın doğru uzamasını sağlar ve sorunun tekrarlamasını önler. Doğru ayakkabı seçimi, düzenli ayak bakımı ve tırnak kesim teknikleri tırnak batmasını önlemede kritiktir.

Genellikle ayak başparmağında başlayan ve zamanla deriye gömülmesiyle meydana gelen ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi durumların görülmesi tırnak batması olarak konul edilir.Sizde tırnak batması sorununu yaşıyor ve bununla başınız dertteyse yapmanız gerekenleri, tırnak batmasının ne olduğu ve doğru tedavi yöntemlerini Podolog Elif Demir anlattı.

Yanlış müdahaleler sorunu derinleştiriyor

Tırnak batması; genellikle yanlış tırnak kesimi, dar ayakkabı kullanımı, genetik yatkınlık ve ayak hijyenine yeterince dikkat edilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Başlangıçta hafif bir hassasiyetle kendini gösteren bu durum, ilerleyen süreçte kızarıklık, şişlik ve iltihaplanmaya kadar gidebiliyor.

Podolog Elif Demir, en sık yapılan hatanın evde müdahale etmek olduğunu vurgulayarak, “Kişiler çoğu zaman batan tırnağı keserek ya da altına pamuk yerleştirerek çözüm bulduklarını düşünüyor. Ancak bu yöntemler geçici rahatlama sağlasa da sorunun daha derinleşmesine neden olur. Özellikle steril olmayan aletlerle yapılan işlemler ciddi enfeksiyonlara yol açabilir” dedi.

Demir’e göre, bilinçsiz müdahaleler tırnak yapısını bozarak batmanın kronik hale gelmesine neden olabiliyor. Bu da ilerleyen süreçte cerrahi müdahale gereksinimini artırıyor.

Profesyonel destek kalıcı çözüm sağlıyor

Tırnak batmasının tedavisinde en önemli noktanın doğru teknik ve hijyen olduğunu belirten Demir, podolojik uygulamaların bu noktada etkili bir çözüm sunduğunu ifade etti. “Uzmanlar tarafından uygulanan tırnak düzeltme sistemleri sayesinde hem ağrı kısa sürede ortadan kaldırılıyor hem de tırnağın doğru uzaması sağlanıyor. Bu sayede sorun tekrarlamıyor” diye konuştu.

Demir’in kurucusu olduğu Avrasya Ayak Sağlığı bünyesinde uygulanan kişiye özel tedavi yöntemleriyle, hastaların günlük yaşam konforunun hızla geri kazanıldığını belirten uzman, özellikle ileri vakalarda multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Ayrıca, doğru ayakkabı seçimi, düzenli ayak bakımı ve tırnak kesim tekniklerinin öğrenilmesinin de tırnak batmasını önlemede kritik rol oynadığını sözlerine ekledi. Uzmanlar, basit gibi görünen bu sorunun ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatarak, erken dönemde profesyonel destek alınmasının hem tedavi sürecini kısalttığını hem de olası komplikasyonların önüne geçtiğini vurguluyor.