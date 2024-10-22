Tırnaktaki dikey çizgiler, vitamin eksikliği sanılırken gerçek bambaşka çıktı! Şekline dikkat edin

22 Ekim 2024 16:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:02

Tırnaklarda oluşan çizgiler veya çıkıntılar ekseriyetle yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Fakat her zaman tek sebebi yaşlanmak olmayabilir. Dikey çıkıntılar genellikle yaşlanma, cilt problemleri veya tiroid hastalıklarına işaret ederken, yatay çizgiler "Beau çizgileri" olarak bilinir ve ciddi hastalıklar, yaralanmalar ya da beslenme eksikliklerinden kaynaklanabilir.

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Pek çok insan zamanla tırnaklarında çıkıntılar veya çizgiler olduğunu fark edebiliyor. Bu durum ise çoğu zaman göz ardı ediliyor. Genelde tırnak yüzeyinde oluşan ve "tırnak çıkıntısı" olarak da bilinen ince çizgiler/izler, estetik bir sorundan ibaret görünse de aslında vücudunuzun genel sağlığıyla ilgili önemli ipuçları vereceğini biliyor muydunuz?

Tırnak izleri, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği gibi bazı sağlık sorunlarının veya besin eksikliklerinin de işareti olabilir. İşte bilmeniz gereken önemli detaylar.

TIRNAK ÇIKINTILARI NEDİR?

Tırnak çıkıntıları, el veya ayak tırnaklarında görülen ince çizgiler veya derin izlerdir. Çıkıntılar dikey (aşağı ve yukarı) olabileceği gibi yatay (yanlamasına) olarak da gelişebilir. Çıkıntılar, bir sağlık durumunun veya tırnağınızda geçmişte olan bir yaralanmanın belirtisi olabilir. Bazı durumlarda ise zararsızdır.

EN YAYGIN NEDENLER

Cleveland Kliniği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, belirli sağlık durumları ve besin eksiklikleri tırnaklarınızda çıkıntılara, çukurlara veya çizgilere neden olabilir. Araştırmalarda, dikey tırnak çıkıntılarının yaygın nedenleri şöyle listeleniyor:

Normal yaşlanma: Yaşlandıkça birçok insanda tırnaklarında dikey çıkıntılar gelişir. Bu çizgiler tehlikeli değildir.

Cilt durumları: Çok kuru cildiniz varsa veya egzamanız varsa tırnaklarınızda dikey çizgiler olabilir.

Tiroid hastalığı: Hipotiroidizm varsa, dikey çıkıntılarla kalın, kırılgan tırnaklarınız olabilir. Tırnaklarınız kolayca ufalanabilir veya kırılabilir. Ayrıca daha yuvarlak görünebilir ve parmağınız şişkin olabilir.

Tırnaklarınızdaki yatay çıkıntılar veya çukurlar genellikle "Beau çizgileri" olarak adlandırılan bir durumdan kaynaklanır. Bu çukurlar, tırnak büyümenizi kesintiye uğratan bir şey olduğunda ortaya çıkabilir. Olası nedenleri şunlardır:

Kemoterapi.

Uzun süre yapay veya akrilik tırnak kullanmak ya da jel manikür yaptırmaktan kaynaklanan hasar.

Tırnağınıza zarar vermek, örneğin parmağınızı kapıya sıkıştırmak veya ayağınıza bir şey düşürmek.

Periferik damar hastalığı (PAD).

COVID-19, kızamık veya zatürre gibi yüksek ateşli ciddi hastalıklar.

VİTAMİN VEYA MİNERAL EKSİKLİKLERİ TIRNAKLARDA ÇIKINTILARA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Belirli beslenme eksiklikleri tırnaklarınıza zarar verebilir. Çinko eksikliği, Beau çizgilerine ve tırnaklarınızdaki beyaz lekelere neden olabilir. Demir eksikliği, dikey tırnak çıkıntılarına ve koilonişi (kaşık tırnak) adı verilen bir duruma yol açabilir. Kaşık tırnakların ortasında bir çöküntü olur, tırnağınızın ortası oyulmuş gibi görünür. Tırnağınızın üzerine bir damla su tutabilirsiniz.

TIRNAKLARDAKİ ÇIKINTILAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle altta yatan nedeni bulmak için bir doktora başvurmanız tavsiye edilir. Örneğin, tiroid hastalığı için ilaç almak, ilgili tırnak problemlerini genellikle düzeltir veya iyileştirir. Ancak tırnaklarınızın tamamen uzaması birkaç ay sürer ve tırnaklarınızda bir değişiklik görmek zaman alır.

Eğer geçmiş bir hastalıktan dolayı Beau çizgileriniz varsa, bu çizgiler zamanla uzayarak yok olabilir. Ancak yeni Beau çizgileri oluşmaya devam ederse doktorunuza danışın. Tekrarlayan Beau çizgileri, tırnak büyümenizi sürekli kesintiye uğratan bir durumun işareti olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Tırnaklarınızdaki yeni çıkıntıları veya çizgileri fark ederseniz mutlaka doktorunuza bildirin. Tedaviye ihtiyacınız olmayabilir, ancak çıkıntıların nedenini öğrenmeden bunu bilemezsiniz. Doktorunuza bildirmeniz gereken tırnak değişiklikleri: