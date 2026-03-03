Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif

2026 Ramazan ayında sahur sofranızı sağlıklı bir şekilde donatıp, hem dengeli hem de kaliteli beslenmeye var mısınız? Ramazan ayında sahur sofralarında yer verilmesi önerilen alternatif kahvaltılık tabaklarını damak zevkinize göre ekleme ya da çıkarmalar yapabilirsiniz. Peki sahur için en hafif yiyecekler neler?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 23:10

Mübarek ayında sofralarında mümkün olduğunca sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmeye çalışıyorsanız; işinizi kolaylaştıracak hem çok hafif hem de çok sağlıklı bir sahur alternatifi ile karşınıza geldik. Peki sağlıklı sahur menüsü nasıl olur? Mide hafifleten ve şişkinliği önleyen sahur tabağında neler var? 2026 sahur menüsü:


SAHUR İÇİN KUŞ GİBİ HAFİF AMA DOYURAN SAHUR TABAĞI TARİFİ


Protein, sağlıklı yağ ve lif dengesi yerinde olup sahurda tükettiğiniz takdirde gün boyu uzun sürelik tokluk hissi oluşturacak sahur tabağını sizler için düzenledik.

Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif

Hafif ama güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlayacak olan pratik sahur tabağını ezana dakikalar kala bile hazırlayabilirsiniz! İşte sahur için hem sağlıklı hem hafif hem de tok tutan alternatif:

Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif


Malzemeler:


• 1 adet haşlanmış yumurta
• 2–3 dilim beyaz peynir
• 4–5 adet zeytin
• 1 avuç çiğ badem & ceviz
• Salatalık & cherry domates
• 2–3 yemek kaşığı kısır / bulgur salatası
• Birkaç yaprak ıspanak


TÜKETİLİŞİ:


Yukarıda bahsedilen sağlıklı yiyecekleri bir tabakta toplayıp yanında muhakkak en az 1-2 su bardağı su tüketmeyi sakın ihmal etmeyin. Sağlıklı bu sahur menüsü alternatifi ile orucunuzu daha rahat tutma imkanı sağlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif


SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN YİYECEKLER LİSTESİ! ACIKTIRMAYAN VE SUSATMAYAN BESİNLER:


Yumurta, Tam tahıllı ekmek, Yulaf ezmesi, Bulgur, Yoğurt, Ayran, Süt, Badem, Ceviz, Fındık, Mercimek, Nohut, Fasulye, Salatalık, Domates, Marul, Yeşillikler, Portakal, Üzüm Yoğurt, Ayran.

Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif


Sizlerde sağlığınıza dikkat etmeye çalışıp özenli, hafif ve dengeli bir sahur tabağı yapmak istiyorsanız, yukarıda bahsedilen alternatiflerle kendinize bir tabak hazırlayabilirsiniz.

ÜÇ GÜNLÜK SAHUR MENÜSÜ ÖRNEĞİ!

İLK GÜN:

2 adet yumurta ile mantarlı omlet

1 dilim peynir

4 tüm ceviz

Mevsim yeşillikleri

1-2 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

İKİNCİ GÜN:

2 adet yumurta ile otlu omlet (pazı, taze soğan, dereotu vb.)

1-2 yemek kaşığı labne peynir içine dereotu ve roka ile

1 yemek kaşığı tahin-pekmez

Mevsim yeşillikleri

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği (isteğe bağlı)

ÜÇÜNCÜ GÜN:

2 adet yumurta ile menemen

10-12 adet çiğ badem

Mevsim yeşillikleri

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#ramazan
#sahur
#Tok Tutan Yiyecekler
#Hafif Menü
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.