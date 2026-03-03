Tok tutan, dengeli ve hafif bir sahur tabağı menüsü! Sahur için en hafif ve pratik tarif

Mübarek Ramazan ayında sahur sofralarında mümkün olduğunca sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmeye çalışıyorsanız; işinizi kolaylaştıracak hem çok hafif hem de çok sağlıklı bir sahur alternatifi ile karşınıza geldik. Peki sağlıklı sahur menüsü nasıl olur? Mide hafifleten ve şişkinliği önleyen sahur tabağında neler var? 2026 sahur menüsü:



SAHUR İÇİN KUŞ GİBİ HAFİF AMA DOYURAN SAHUR TABAĞI TARİFİ



Protein, sağlıklı yağ ve lif dengesi yerinde olup sahurda tükettiğiniz takdirde gün boyu uzun sürelik tokluk hissi oluşturacak sahur tabağını sizler için düzenledik.

Hafif ama güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlayacak olan pratik sahur tabağını ezana dakikalar kala bile hazırlayabilirsiniz! İşte sahur için hem sağlıklı hem hafif hem de tok tutan alternatif:



Malzemeler:



• 1 adet haşlanmış yumurta

• 2–3 dilim beyaz peynir

• 4–5 adet zeytin

• 1 avuç çiğ badem & ceviz

• Salatalık & cherry domates

• 2–3 yemek kaşığı kısır / bulgur salatası

• Birkaç yaprak ıspanak



TÜKETİLİŞİ:



Yukarıda bahsedilen sağlıklı yiyecekleri bir tabakta toplayıp yanında muhakkak en az 1-2 su bardağı su tüketmeyi sakın ihmal etmeyin. Sağlıklı bu sahur menüsü alternatifi ile orucunuzu daha rahat tutma imkanı sağlayabilirsiniz. Afiyet olsun!



SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN YİYECEKLER LİSTESİ! ACIKTIRMAYAN VE SUSATMAYAN BESİNLER:



Yumurta, Tam tahıllı ekmek, Yulaf ezmesi, Bulgur, Yoğurt, Ayran, Süt, Badem, Ceviz, Fındık, Mercimek, Nohut, Fasulye, Salatalık, Domates, Marul, Yeşillikler, Portakal, Üzüm Yoğurt, Ayran.



Sizlerde sağlığınıza dikkat etmeye çalışıp özenli, hafif ve dengeli bir sahur tabağı yapmak istiyorsanız, yukarıda bahsedilen alternatiflerle kendinize bir tabak hazırlayabilirsiniz.

ÜÇ GÜNLÜK SAHUR MENÜSÜ ÖRNEĞİ!

İLK GÜN:

2 adet yumurta ile mantarlı omlet

1 dilim peynir

4 tüm ceviz

Mevsim yeşillikleri

1-2 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

İKİNCİ GÜN:

2 adet yumurta ile otlu omlet (pazı, taze soğan, dereotu vb.)

1-2 yemek kaşığı labne peynir içine dereotu ve roka ile

1 yemek kaşığı tahin-pekmez

Mevsim yeşillikleri

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği (isteğe bağlı)

ÜÇÜNCÜ GÜN:

2 adet yumurta ile menemen

10-12 adet çiğ badem

Mevsim yeşillikleri

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

