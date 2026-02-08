Tüm grip türlerine karşı koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi

Mevsimsel grip salgınlarına karşı geliştirilen aşılar her yıl güncellense de virüsün mutasyon geçirmesi nedeniyle bazen yetersiz kalabiliyor. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar ise bu probleme çözüm olabilecek ve tüm grip türlerine karşı koruma sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

Independent'in haberine göre, mevsimsel influenzanın her yıl dünya genelinde 646 bine yakın ölüme neden olduğu biliniyor. Virüsün sürekli olarak yeni varyantlarının ortaya çıkması, hem mevcut aşıların etkinliğini azaltıyor hem de daha yeni varyantlar, pandemi tehditlerini de beraberinde getiriyor.

VİRÜSÜ TAM BURNUN UCUNDA DURDURUYOR

Araştırmacılar, insanları gribe karşı korumak için antikor tedavileri de dahil olmak üzere farklı koruyucu stratejiler üzerinde çalışıyor. Ancak enjeksiyon yoluyla uygulanan tedavilerin çoğu, virüsün vücuda ilk giriş noktası olan burun gibi mukozal bölgelerde yeterli miktarda antikor oluşturamıyor.

Harvardlı bilim insanları ise CR9114 adı verilen ve burun yoluyla uygulanabilen bir anti-grip antikoru geliştirmeyi başardı. Sağlıklı gönüllülerin burnuna sıkılan antikorların, virüsü bağlayarak nötralize ettiği erken aşama klinik deneylerle kanıtlandı.

Toplam 143 katılımcının yer aldığı iki ayrı denemede, antikor spreyinin insanlarda güvenli olduğu ve herhangi bir ciddi yan etkiye yol açmadığı rapor edildi. Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar şu ifadelere yer verdi:

"İntranazal CR9114, tüm dozlarda ve programlarda güvenli ve iyi tolere edildi. Elde edilen veriler, insanlardaki etkinlik çalışmalarının temelini oluşturuyor ve intranazal CR9114'ün influenza virüsü için etkili bir bağışıklık koruyucusu olabileceğini gösteriyor."

PANDEMİ TEHDİDİNE KARŞI "KISA VADELİ" KORUMA

Deneysel burun spreyi, makaklar üzerinde de çeşitli dozlarda test edildi. Sprey, virüsün ilk istila ettiği burun bölgesinde antikor birikimini sağlasa da antikorların yaklaşık üç saat içinde etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, spreyin günde iki kez uygulandığında hem influenza A hem de B'ye karşı en iyi korumayı sağladığını tespit etti.

Tedavi edilen gönüllülerin burnundan izole edilen antikorların laboratuvar ortamında da influenza A ve B'ye bağlandığı yani nötralize etme potansiyeline sahip olduğu doğrulandı. Yeni Zelanda Malaghan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden İmmünolog Dr. Isabelle Montgomerie, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burun yoluyla uygulamanın en büyük avantajı, damar yoluyla yapılan antikor tedavilerine göre çok daha küçük dozlar kullanarak virüsün girdiği noktada yüksek antikor seviyeleri üretmesidir. Ancak antikor burun yüzeyinden hızla temizleniyor."

Çalışmada yer almayan Dr. Montgomerie, geliştirilen yöntemin aşılamanın yerini almayacağını ancak bir pandemi sırasında sağlık çalışanları gibi yüksek riskli gruplar için kısa vadeli koruma sağlayabileceğini vurguladı.