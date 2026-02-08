Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tüm grip türlerine karşı koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi

Her yıl yüz binlerce ölüme neden olan gribe karşı Harvard’dan umut verici bir hamle geldi: Tüm türlere karşı geliştirilen yeni burun spreyi, virüsü daha vücuda girmeden burnun içinde etkisiz hale getiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 17:42

Mevsimsel grip salgınlarına karşı geliştirilen aşılar her yıl güncellense de virüsün mutasyon geçirmesi nedeniyle bazen yetersiz kalabiliyor. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar ise bu probleme çözüm olabilecek ve tüm grip türlerine karşı koruma sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

Independent'in haberine göre, mevsimsel influenzanın her yıl dünya genelinde 646 bine yakın ölüme neden olduğu biliniyor. Virüsün sürekli olarak yeni varyantlarının ortaya çıkması, hem mevcut aşıların etkinliğini azaltıyor hem de daha yeni varyantlar, tehditlerini de beraberinde getiriyor.

Tüm grip türlerine karşı koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi

VİRÜSÜ TAM BURNUN UCUNDA DURDURUYOR

Araştırmacılar, insanları gribe karşı korumak için antikor tedavileri de dahil olmak üzere farklı koruyucu stratejiler üzerinde çalışıyor. Ancak enjeksiyon yoluyla uygulanan tedavilerin çoğu, virüsün vücuda ilk giriş noktası olan burun gibi mukozal bölgelerde yeterli miktarda antikor oluşturamıyor.

Harvardlı bilim insanları ise CR9114 adı verilen ve burun yoluyla uygulanabilen bir anti-grip antikoru geliştirmeyi başardı. Sağlıklı gönüllülerin burnuna sıkılan antikorların, virüsü bağlayarak nötralize ettiği erken aşama klinik deneylerle kanıtlandı.

Toplam 143 katılımcının yer aldığı iki ayrı denemede, antikor spreyinin insanlarda güvenli olduğu ve herhangi bir ciddi yan etkiye yol açmadığı rapor edildi. Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar şu ifadelere yer verdi:

"İntranazal CR9114, tüm dozlarda ve programlarda güvenli ve iyi tolere edildi. Elde edilen veriler, insanlardaki etkinlik çalışmalarının temelini oluşturuyor ve intranazal CR9114'ün influenza virüsü için etkili bir bağışıklık koruyucusu olabileceğini gösteriyor."

Tüm grip türlerine karşı koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi

PANDEMİ TEHDİDİNE KARŞI "KISA VADELİ" KORUMA

Deneysel burun spreyi, makaklar üzerinde de çeşitli dozlarda test edildi. Sprey, virüsün ilk istila ettiği burun bölgesinde antikor birikimini sağlasa da antikorların yaklaşık üç saat içinde etkisini yitirdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, spreyin günde iki kez uygulandığında hem influenza A hem de B'ye karşı en iyi korumayı sağladığını tespit etti.

Tedavi edilen gönüllülerin burnundan izole edilen antikorların laboratuvar ortamında da influenza A ve B'ye bağlandığı yani nötralize etme potansiyeline sahip olduğu doğrulandı. Yeni Zelanda Malaghan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden İmmünolog Dr. Isabelle Montgomerie, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Burun yoluyla uygulamanın en büyük avantajı, damar yoluyla yapılan antikor tedavilerine göre çok daha küçük dozlar kullanarak virüsün girdiği noktada yüksek antikor seviyeleri üretmesidir. Ancak antikor burun yüzeyinden hızla temizleniyor."

Çalışmada yer almayan Dr. Montgomerie, geliştirilen yöntemin aşılamanın yerini almayacağını ancak bir pandemi sırasında sağlık çalışanları gibi yüksek riskli gruplar için kısa vadeli koruma sağlayabileceğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk 5 tonluk eVTOL'u havalandı: "Kısa mesafe" algısını yıkacak dev
ETİKETLER
#grip aşısı
#pandemi
#Burun Spreyi
#Antikor Tedavisi
#Virüs Mutasyonu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.