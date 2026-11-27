Kanatlı hayvanlarda görülen ve kısa sürede geniş alanlara yayılabilen Yalancı Tavuk Vebası, özellikle de kümes hayvancılığı yapanlar için ciddi bir sorun oluşturuyor. Tavuklarda ani ölümler, solunum güçlüğü, ishal, yumurta veriminde azalma ve sinir sistemi bozukluklarıyla kendini gösterebilen hastalık, zaman zaman insanlarda da enfeksiyona neden olabilmektedir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye’de görülen Yalancı Tavuk Vebası nedir? Yalancı Tavuk Vebası nasıl bulaşır? Yalancı Tavuk Vebası insana bulaşır mı? Türkiye'de de görülen Yalancı Tavuk Vebası, kanatlı hayvanlarda ani ölümler ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan, nadiren insanlara da bulaşabilen viral bir hastalıktır. Hastalık, başta tavuklar olmak üzere hindi, kaz, ördek, güvercin ve yabani kuşları etkiler. Virüs, enfekte hayvanların dışkıları, solunum salgıları, kirli ekipmanlar, yem, su ve hatta insanların kıyafetleri yoluyla yayılabilir. Belirtiler arasında iştahsızlık, halsizlik, solunum güçlüğü, yeşil ishal, denge kaybı ve yumurta veriminde azalma yer alır. Hastalık insana bulaşabilir ancak görülme sıklığı çok düşüktür ve genellikle gözde iltihaplanma veya grip benzeri şikayetler şeklinde ortaya çıkar. Pişmiş tavuk eti ve yumurta tüketimiyle hastalığın insanlara bulaştığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Korunma yöntemleri arasında el hijyeni, veteriner kontrolleri, yabani kuşların yem ve su kaynaklarına ulaşımının engellenmesi yer alır.

Yalancı Tavuk Vebası, kanatlı hayvanlarda ciddi kayıplara yol açabilen bir hastalıktır.

Enfekte olmuş kuşların dışkısı, solunum salgıları ve diğer bulaşıcı materyallerle yayılabilir.

Kıyafet, ayakkabı, yem ve su gibi materyaller hastalığın taşınmasına yol açabilir.

Tavuk, hindi, kaz, ördek gibi türleri etkileyebilir.

İnsandan insana bulaşabilir ama görülme sıklığı çok düşüktür.

TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN YALANCI TAVUK VEBASI NEDİR?

Türkiye’de son zamanlarda görülen Yalancı Tavuk Vebası, başta tavuklar olmak üzere hindi, kaz, ördek, güvercin ve çeşitli yabani kuşları da etkilemektedir. Hastalığa neden olan virüs, hayvanların solunum, sindirim ve sinir sistemlerini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Virüsün hastalık yapma gücüne, hayvanların yaşına ve bağışıklık durumuna bağlı olarak hastalık hafif veya ağır seyredebilir. Ağır vakalarda kanatlı hayvanlardaki ölüm oranı yüzde 100'e kadar ulaşabilir. Yalancı tavuk vebası, kuş gribi ile benzer belirtiler gösterse de iki hastalığın etkeni farklıdır.

YALANCI TAVUK VEBASI NASIL BULAŞIR?

Yalancı Tavuk Vebası, virüsü taşıyan hastalıklı hayvanların doğrudan ya da dolaylı yoldan sağlıklı hayvanlara teması sonucu ortaya çıkar. Eğer enfekte hayvanların dışkıları ve solunum yolu salgıları varsa virüs kolay bir şekilde yayılım gösterebilir. Ayrıca virüs soğuk hava koşullarında çevrede haftalarca canlı kalabilir.

Kümesin yeterince temizlenmemesi, kontrolsüz hayvan hareketleri ve aşılama eksiklikleri gibi nedenler de hastalığın yayılmasını kolaylaştırır. Hastalığın temasında, hasta hayvanlarla doğrudan temas edilmesi, virüs bulaşmış yem ve suların tüketilmesi, yabani kuşların kümes hayvanlarıyla teması, kümeslerde kullanılan kirli araç ve gereçler, insanların kıyafetleri, elleri ve ayakkabıları, enfekte hayvanların kontrolsüz şekilde taşınmasıyla hastalık bulaşır. Bunların yanı sıra sağlıklı görünen bazı kanatlı hayvanlar da virüsü taşıyarak hastalığın fark edilmeden yayılmasına neden olabilir.

Eğer enfekte olmuş bir hayvan sağlıklı bir hayvana temas etmişse, o hayvanın gözlem altına alınması gerekebilir. Çünkü temastan sonra 2 ila 12 gün içerisinde belirtiler ortaya çıkar. Özellikle de kümes hayvanlarının davranışlarında bir değişme varsa bu önemli bir uyarı olabilir.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, enfekte olmuş bir hayvanda görülen başlıca belirtileri şöyle sıralıyor:

No Belirtiler 1 İştahsızlık 2 Halsizlik 3 Öksürük 4 Hapşırma 5 Hırıltılı solunum 6 Nefes alma güçlüğü 7 Titreme 8 Yeşil renkli sulu ishal 9 Baş ve boyun bölgesinde şişlik 10 Denge kaybı 11 Kanat ve bacaklarda felç 12 Yumurta üretiminde azalma

YALANCI TAVUK VEBASI İNSANA BULAŞIR MI?

En çok merak edilen sorulardan biri de Yalancı Tavuk Vebasının insana bulaşıp bulaşmadığı oluyor. Bilindiği üzere hayvanlardan insana bulaşabilen hastalıkların genel adı ‘zoonotik’ hastalıklar. Yalancı Tavuk Vebası da insana bulaşabilir ancak görülme olasılığı çok azdır.

İnsan sağlığı açısından tehdit oluşturmayan bu hastalık, çoğunlukla enfekte hayvanlarla yakın temas hâlinde olan kişilerde görülür. İnsanlarda görülen en yaygın belirti, gözün dış yüzeyini örten zarın iltihaplanması olarak tanımlanan belirtidir.

Bazı kişilerde grip ve benzeri şikayetler görülebilir. Hastalık insanlarda çoğunluk hafif seyreder ve kendiliğinde geçer gider. Yalancı Tavuk Vebası insandan insana hemen bulaşmaz. Ancak hasta ya da ölü kanatlı hayvanlarla temas sonrasında saydığımız belirtiler ortaya çıkarsa sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekebilir.

TAVUK ETİ VE YUMURTA TÜKETMEK RİSKLİ Mİ?

Yalancı Tavuk Vebası hakkında pişmiş tavuk eti ya da yumurta tüketimiyle insanlara bulaştığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte güvenilir yerlerden tavuk ve yumurta alınması önemli bir konudur.

YALANCI TAVUK VEBASINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Yalancı Tavuk Vebasından korunmak için el hijyeni çok önemli oluyor. Kanatlı hayvanların da veteriner kontrolünden geçmesi gerekiyor. Diğer bir yandan da yabani kuşların yem ve su kaynaklarına ulaşmasının engellenmesi ve yeni alınan bir hayvanın kontrolden geçirilmeden kümese konulmaması gerekiyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Türkiye’de görülen Yalancı Tavuk Vebası hakkında Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, kümes hayvancılığında görüldüğünü açıklarken insandan insana bulaşma konusunda da görülme sıklığının az olduğunu ifade ediyor. Eğer olursa da belirtilerin gözde iltihaplanma olduğundan bahsediyor. Ayrıca Yalancı Tavuk Vebası viral bir hastalık olduğu için antibiyotikler virüsü ortadan kaldırmaz. Bu nedenle bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini açıklıyor.