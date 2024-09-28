Ülkelerin depresyon oranları belli oldu! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

28 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 09:51

Küresel çapta depresyon, anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıklar artış gösteriyor. Koronavirüs sonrası artan bölgesel gerilimler ve ekonomideki dengesizlik, şiddet vatandaşları olumsuz etkiliyor. 2024'te ruhsal hastalığı olan kişilerin oranına ilişkin araştırma yapıldı. Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı. Ülkelere göre depresyon oranları da belli oldu. Türkiye depresyon hastalığında sıralamaya girdi.

Koronavirüs sonrası küresel ekonominin dengesizliği, artan bölgesel gerilim ve şiddet psikolojik olarak vatandaşları olumsuz etkiledi. Dünya nüfusunun ruh sağlığının giderek bozulduğu görüldü. Birçok ülke depresyon​, anksiyete​ bozukluğu ya da yeme bozukluğu gibi bir ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Alman sigorta şirketi AXA tarafından uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a yaptırılan "Ruh Sağlığı Raporu 2024" adlı bir anketin bulguları dikkat çekti.

RUHSAL HASTALIKTA TÜRKİYE​'NİN SIRASI

2024'te ruhsal hastalığı olan kişilerin oranı ABD’de yüzde 40 iken ikinci sırada olan Türkiye’de yüzde 38, üçüncü sıra İngiltere’de yüzde 37, dördüncü sıra İrlanda’da yüzde 37 şeklinde listede yer alıyor. 16 ülkenin baz alındığı listede 18-24 yaş arası gençler incelendiğinde Türkiye yüzde 58 oranında listede yer aldı.

Tıp dergisi 'The Lancet'te yapılan araştırmaya göre pandeminin sert etkisinin hissedildiği 2020'de, küresel çapta depresif ve anksiyete bozuklukları sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 26 oranında artış gösterdi. Türkiye, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde bu oran depresif bozukluklarda yüzde 38,7, anksiyete bozukluklarında ise yüzde 28'in üzerinde artış gösterdi.

Araştırmaya göre Türkiye'nin yanı sıra depresyon vakalarının en fazla arttığı ülkeler İran, Arjantin, Meksika, Peru, Şili, Güney Afrika, İran, Mısır ve Pakistan olarak gösteriliyor. Avrupa'da depresyon vakalarında en fazla artışın ise Türkiye'de olduğu belirtiliyor.

ÜLKELERE GÖRE DEPRESYON ORANLARI

Depresyon vakalarını kapsayan yeni bir araştırma yapıldı. Integration of Healthcare Enterprises (IHE)’de olduğu belirtilen araştırmada listede Türkiye de yer aldı. İşte ülkelere göre depresyon oranları…

Grönland - % 6,61

Yunanistan - % 6,53

İspanya - % 6,02

Portekiz - % 5,88

Filistin - % 5,75

Tunus - % 5,75

Bahreyn - % 5,52

Fas - % 5,49

İran - % 5,48

Litvanya - % 5,42

Listenin 44. sırasında bulunan Türkiye % 4,60 oranıyla dikkat çekiyor.