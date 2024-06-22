Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı

22 Haziran 2024 13:11 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:35

Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Villa Gusto'nun mozzarella peynirlerinde yoğun miktarda mikroplastik maddeler bulundu. Bu durum, başta kısırlık olmak üzere birçok sağlık sorununu tetikleyebilecek potansiyel riskler barındırıyor. Firma yetkilileri, üretim serisinde büyük bir hata yapıldığını kabul ederek özür diledi ve tüm ürünlerin toplatılacağını açıkladı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SATIŞA SUNULMUŞTU

Mikroplastik tespit edilen mozzarella peynirleri, dünya genelinde birçok ülkede satışa sunulmuştu. Yerel yetkili kurumlar, bu ürünlerin derhal toplatılması için harekete geçti. Villa Gusto, ürünlerin fatura gerekmeksizin iade edilebileceğini ve tüm tüketicilere para iadesi yapılacağını duyurdu.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ

Villa Gusto'nun sadık tüketicileri, yaşanan skandal karşısında büyük tepki gösterdi. Firma, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.