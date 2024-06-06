Ünlülerin hastalığı olarak biliniyor: Kalp ritim bozukluğu! Öldürmüyor süründürüyor

06 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:20

Atriyal fibrilasyon isimli rahatsızlık, kalbin düzensiz veya hızlı atmasına neden olan bir kalp ritim bozukluğu. Elton John, Miley Cyrus, Tony Blair ve Joe Biden gibi ünlü isimler de bu rahatsızlıktan muzdarip.

Hastaların beyne kan dolaşımını sağlayan kan pıhtıları geliştirme olasılığı daha yüksek olduğundan, bu durumun felç riskini arttırdığı uzun zamandır biliniyor. Bu nedenle en fazla risk altındaki kişilere atağı önlemek için kan sulandırıcı ilaç veriliyor.

Ancak araştırmacılar artık düşük riskli kabul edilen ve kan sulandırıcı ilacı verilmeyen kişilerin bile ciddi sağlık sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olabileceğini iddia ediyor.

BEŞ MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Sözcü'nün aktardığına göre; Birmingham Üniversitesi'nden bir ekip, beş milyondan fazla kişiye ilişkin verileri inceledi. Bunlar arasında felç öyküsü olmayan, algılanan felç riski düşük olan ve kan sulandırıcı reçetesi olmayan 36 bin 340 AF hastası tespit edildi.

Katılımcılar felç, vasküler demans veya ölüm risklerini değerlendirmek için ortalama beş yıl boyunca takip edildiler. Verileri, AF'si olmayan 117 bin 000 sağlıklı insandan elde edilen bilgilerle karşılaştırıldı.

Düşük risk grubunda olmasına rağmen AF hastalarının yaklaşık yüzde 3,8'i felç geçirirken, sağlıklı insanlarda bu oran yüzde 1,5 oldu. Ve bu duruma sahip kişilerde, beyindeki dolaşım sorunlarıyla bağlantılı bir hastalık türü olan vasküler demans gelişme ihtimali yüzde 68 arttı.

60 MİLYONDAN FAZLA VAKANIN GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre AF'li kişilerin yüzde dokuzu, sağlıklı insanların ise yüzde beşi hayatını kaybetti.

Birmingham Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Dipak Kotecha, “Atrial fibrilasyon en yaygın kalp rahatsızlıklarından biri ve 2050 yılına kadar dünya çapında 60 milyondan fazla vakanın görülmesi bekleniyor. Yaygınlığı artmaya devam ederken, sadece felç değil, aynı zamanda demans gibi sonuçları da önlemek için stratejiler geliştirmemiz çok önemlidir.” dedi.