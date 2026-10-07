Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

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UYGULAMALAR
İstanbul
Siz de uyurken bacak arasına yastık koyanlardan mısınız? Eğer öyleyse bu şekilde uyumanın aslında birçok faydası varmış. Uzmanlar ise faydalarını tek tek açıkladı.
Birçok kişinin tercih ettiği bu uyku pozisyonu zararlı gibi gözükse de aslında oldukça yararlı.
Rahat bir pozisyon olmasından dolayı uyku kalitesini artırmanın yanında kalça ve uyluk kaslarının gevşemesine de yardımcı olur. Üstteki bacağın öne düşmesini engellemesinden dolayı da bel ağrılarını büyük oranda azaltır.
En rahat uyku pozisyonlarından biri olarak bilinen bacak arasına yastık koymak sandığımızdan daha çok faydalıymış. Uzmanların da önerdiği bu şekil sayesinde Dizlerin birbirine düşmesini engelleyerek kalçayı ve beli daha nötr pozisyonda durur. Böylece hem beliniz hem de dizleriniz daha konforlu şekilde konumlanır.
Gece uyurken istemsiz olarak eliniz yastığa gidiyor ise yalnız değilsiniz. Birçok kişinin tercih ettiği bu uyku pozisyonu bel ağrılarını azaltır ve diz sağlığını da korur. Kalça ve uyluk kaslarının gevşemesine yardım etmesinden dolayı ise birçok kişi bacaklarının arasına yastıktan destek yaparak uyur. Uzmanlar bunun psikolojik nedenleri olabileceğine de vurgu yaptı.
Bel ağrısı yaşayanların tercih ettiği bu uyuma şekli ağrıları azaltmanın yanında uyku kalitesini de artırır. Kasların gevşemesi ile beraber daha kolay derin uykuya geçerek sabahları daha dinç uyanmanız mümkün. Uyurken bacak arasına yastık koymanın zararları şöyle olabilir:
Uyurken yastık ile destek almak vücudunuzun birçok yerine fayda sağlar. Uzmanların da önerdiği bu uyku pozisyonu sayesinde ağrılarınız azalabilir.
Psikoloji alanında uzman olan isimler yastık ile uyumanın bazı psikolojik nedenleri olabileceğine de dikkat çekiyor.