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Sağlık
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:28

Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

Dünyanın neredeyse yarısı uyurken bacak arasında yastık koyarak uyuyor. Sorduğunuzda ise çok rahat olduğunu söylerler. Uzmanların yaptığı açıklama sonrası uyurken bacak arasına yastık koymanın faydaları öğrenildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:28

Siz de uyurken bacak arasına yastık koyanlardan mısınız? Eğer öyleyse bu şekilde uyumanın aslında birçok faydası varmış. Uzmanlar ise faydalarını tek tek açıkladı.

  • Uyurken bacak arasında yastık koymak, dizlerinizin birbirine düşmesini engelleyerek kalçayı ve beli daha düz pozisyonda tutar.
  • Üstte kalan bacağın öne düşmesini engeller.
  • Dizlerin birbirine baskı yapmasını önler ve ağrıyı engeller.
  • Yan yatarken omurganın doğru hizalanmasına yardımcı olur.
  • Kalça ve uyluk kaslarının gevşemesine yardım eder.

UYURKEN BACAK ARASINA YASTIK KOYMAK ASLINDA FAYDALIYMIŞ

Birçok kişinin tercih ettiği bu uyku pozisyonu zararlı gibi gözükse de aslında oldukça yararlı. 

Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

Rahat bir pozisyon olmasından dolayı uyku kalitesini artırmanın yanında kalça ve uyluk kaslarının gevşemesine de yardımcı olur. Üstteki bacağın öne düşmesini engellemesinden dolayı da bel ağrılarını büyük oranda azaltır.

Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

UYURKEN BACAK ARASINDA YASTIK KOYMANIN FAYDALARI

En rahat uyku pozisyonlarından biri olarak bilinen bacak arasına yastık koymak sandığımızdan daha çok faydalıymış. Uzmanların da önerdiği bu şekil sayesinde Dizlerin birbirine düşmesini engelleyerek kalçayı ve beli daha nötr pozisyonda durur. Böylece hem beliniz hem de dizleriniz daha konforlu şekilde konumlanır.

Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

UYURKEN NEDEN BACAK ARASINA YASTIK KONUR?

Gece uyurken istemsiz olarak eliniz yastığa gidiyor ise yalnız değilsiniz. Birçok kişinin tercih ettiği bu uyku pozisyonu bel ağrılarını azaltır ve diz sağlığını da korur. Kalça ve uyluk kaslarının gevşemesine yardım etmesinden dolayı ise birçok kişi bacaklarının arasına yastıktan destek yaparak uyur. Uzmanlar bunun psikolojik nedenleri olabileceğine de vurgu yaptı.

Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

UYURKEN BACAK ARASINA YASTIK KOYMAK ZARARLI MI?

yaşayanların tercih ettiği bu uyuma şekli ağrıları azaltmanın yanında uyku kalitesini de artırır. Kasların gevşemesi ile beraber daha kolay derin uykuya geçerek sabahları daha dinç uyanmanız mümkün. Uyurken bacak arasına yastık koymanın zararları şöyle olabilir:

  • Yastık çok kalın veya sert olmasın. Mümkünse kalçayı fazla açmasın.
  • Diz ve kalçayı rahat bir açıda tutmalısınız.
  • Sabah ağrı ile kalkıyorsanız yastığın yüksekliği uygun olmayabilir.
  • Uyuşma, karıncalanma veya dolaşımda rahatsızlık hissederseniz pozisyonu değiştirmelisiniz.
Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

UYURKEN BACAK ARASINA YASTIK ALMAK NEYE İYİ GELİR?

Uyurken yastık ile destek almak vücudunuzun birçok yerine fayda sağlar. Uzmanların da önerdiği bu uyku pozisyonu sayesinde ağrılarınız azalabilir.

  • Bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.
  • Kalça üzerindeki baskıyı azaltır.
  • Dizlerin birbirine baskı yapmasını engeller ve böylece diz ağrısını azaltır.
  • Üstteki bacağınızın öne düşmesini engeller ve pelvisin dönmesini azaltır.
  • Omurganın daha hizalı kalmasına yardımcı olur.
  • Bel, kalça ve uyluk bölgesindeki kas gerginliğini azaltır.
Uyurken bacak arasında yastık koymak bakın neye iyi geliyormuş! İşte kimsenin bilmediği faydaları

UYURKEN BACAK ARASINA YASTIK ALMANIN PSİKOLOJİK NEDENLERİ

Psikoloji alanında uzman olan isimler yastık ile uyumanın bazı psikolojik nedenleri olabileceğine de dikkat çekiyor.

  • Güven ve korunma duygusu: Bedene "korunuyorum" mesajı.
  • Sinir sistemini sakinleştirme: Ufak bir temas gevşeme hissini getirebilir.
  • Sarılma ihtiyacı: Yastık ile kurulan temas aynı sarılma hissini ortaya çıkartır. Daha çok kaygılı bireylerde görülmekte.
  • Koşullanma: Uzun süre bu şekilde uyuduktan sonra insan beyni "Bu benim uyuma şeklim" sinyali verir ve istemsiz olarak aynı şekilde uyursunuz.
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ETİKETLER
#uyku kalitesi
#Bel Ağrısı
#Uyku Pozisyonu
#Diz Sağlığı
#Bacak Arası Yastık
#Sağlık
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