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 | Murat Makas

Uzman isimden bahar yorgunluğu uyarısı! Alerjik hastalıkların en büyük sebebi

İklim değişikliği etkisiyle havaların ısınma sürecinde bazı hastalıklar kritik olabiliyor. Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, Nisan ayında başlayan bahar yorgunluğunun alerjik hastalıkların bir belirtisi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:50

Yaz mevsimine doğru havaların ısınmasıyla günlük yaşamı olumsuz etkileyen alerjik rahatsızlığı 65 yaş üstü kişilerde daha sık görülüyor. Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, mevsimler arası farklı hava geçişlerinin olduğunu belirterek hastalığın, bahar yorgunluğunun halsizlik, yorgunluk, sabah uyanamama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini anlattı.

FARKLI İKLİM OLAYLARI YAŞANIYOR

Günümüzde küresel iklim değişikliği ile birlikte bahar yorgunluğunun daha fazla hissedildiğini belirten Soyyiğit, "Önceden kıştan ilkbahara geçerken biz ilkbaharı görebiliyorduk ya da yaza geçiş ama mevsimler arası da aslında farklı sıcaklıklar ve farklı iklim olayları yaşıyoruz. O yüzden biraz daha bahar yorgunluğunu uzun süre üzerimizden atamıyoruz. Ama klasik olarak Şubat'ta başlayıp Haziran'a doğru havalar ısındıkça bahar yorgunluğu nispeten sıcaklıklara alışmakla birlikte azalıyor" dedi.

Uzman isimden bahar yorgunluğu uyarısı! Alerjik hastalıkların en büyük sebebi

"HAVA ŞARTLARINA UYGUN GİYİNİLMELİ"

Kişilerin vücut ısılarını iyi korumaları gerektiğine dikkati çeken Soyyiğit, "Hava değişiklikleri için tabii ki sabah hava daha serin, öğlene doğru daha sıcak. Akşam birden de serinliyor. O yüzden hava şartlarına adapte olmayı sağlayacak giysiler, özellikle bir gömlek belki hırka almaları, sıcak olduğunda çıkarmaları gibi önlemler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uzman isimden bahar yorgunluğu uyarısı! Alerjik hastalıkların en büyük sebebi

MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİ UYARISI

Soyyiğit, bahar yorgunluğundan kaçınmak için neler yapılması gerektiğini söyleyerek, "Beslenme çok önemli. Çok çeşitli beslenmeye yer vermeleri gerekiyor. Özellikle karbonhidrattan, zengin diyetten kaçınmaları gerekiyor. O mevsime ait meyve ve sebzeleri tüketmeleri, bol su içmeleri, yürüyüş yapmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu. Bahar yorgunluğunun insan hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Soyyiğit, "Sabah yataktan kalkmak, uyku hali gerçekten bahar yorgunluğunu mevsim geçişlerinde zorlayabiliyor. O yüzden uyku düzenine de dikkat etmek en önemlisi bu dönemde. adaptasyonda zorluk yaşıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Uzman isimden bahar yorgunluğu uyarısı! Alerjik hastalıkların en büyük sebebi

"POLEN ALERJİSİ BAHAR YORGUNLUĞUNUN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİSİ"

Alerjik hastaları olan kişilerde daha yoğun görüldüğünün altını çizen Soyyiğit, şunları kaydetti:
Aslında bahar yorgunluğu alerjik hastalıkların bir belirtisi. Bahar yorgunluğu alerjik hastalıklar dışında da gelişebilir. Ama bahar yorgunluğunu alerjik hastalıklar olan, özellikle polen alerjisi olan kişiler çok yoğun yaşıyor. Çünkü birdenbire ağaçların çiçek açması, havaların ısınması, polenlerin uçuşmasıyla birlikte çok yoğun şikayetleri başlıyor. Bir kere burunları akıyor, hapşırıyorlar, burunları kaşınıyor, gözleri kaşınıyor. Yani bir de eşlik eden astımları varsa nefes darlığı atakları yaşıyorlar. Gece burnu tıkanık uyumaya başlıyorlar. Polen alerjisi de biz bunu daha yoğun görüyoruz hastalarımızda. Çünkü yaşam kaliteleri o kadar bozuluyor ki, günlük yaşamına devam edemiyorlar, dışarı çıkamaz hale geliyorlar. Polen alerjisi bahar yorgunluğunun en önemli sebeplerinden birisi."

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Sıkça Sorulan Sorular

Polen alerjisi olduğu nasıl anlaşılır?
Bahar alerjisinde polenler buruna girer ve göze yapışır. Gözde sulanma, kızarma, kaşınma, burunda kaşınma, burun akıntısı, burunda tıkanma, boğazda yanma, hapşırma gibi belirtiler olur. Gece uyku düzeni bozulur, gündüz konsantrasyon eksikliği ve baş ağrısı olabilir.
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#Sağlık
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