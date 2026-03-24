Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Uzman isimden kritik uyarı: Öksürük, balgam, ateş ölümcül hastalık belirtisi olabilir

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Çil, bir zamanların en ölümcül hastalıklarından olan tüberkülozun bulaşıcı ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Uzman isim öksürük, balgam ve ateşin verem belirtileri arasında yer aldığına dikkat çekerken erken tanı ve düzenli tedavinin hayat kurtardığını vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uzman isimden kritik uyarı: Öksürük, balgam, ateş ölümcül hastalık belirtisi olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 16:54

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Çil, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada veremin günümüzde hala önemli bir sorunu olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Hastalığın bulaşıcı olmasına rağmen önlenebilir ve edilebilir olduğunun altını çizen Çil, erken tanının hayati önem taşıdığını söyledi.

ÖKSÜRÜK, BALGAM, ATEŞ GİBİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI

ÖKSÜRÜK, BALGAM, ATEŞ GİBİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI

Tüberkülozun akciğerleri etkilediğini ifade eden Çil, uzun süren , balgam, ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Hastalığın özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda solunum yoluyla kişiden kişiye bulaştığını belirten Çil, vatandaşların belirtiler konusunda bilinçli olması gerektiğini kaydetti.

"BULAŞICI ANCAK ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK"

“BULAŞICI ANCAK ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK”

Düzenli ve eksiksiz tedavinin hastalığın tamamen iyileşmesinde kritik rol oynadığını dile getiren Çil, koruyucu önlemler sayesinde bulaş riskinin azaltılabileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Çil, "Tüberküloz günümüzde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden, bulaşıcı ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen kontrol altına alınabilir. Uzun süren öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır" dedi.

"DÜZENLİ VE EKSİKSİZ TEDAVİ HASTALIĞI TAMAMEN İYİLEŞTİRİR"

“DÜZENLİ VE EKSİKSİZ TEDAVİ HASTALIĞI TAMAMEN İYİLEŞTİRİR”

Toplum farkındalığının artırılmasının tüberkülozla mücadelede büyük önem taşıdığını belirten Çil, "Erken tanı hayat kurtarır. Düzenli ve eksiksiz tedavi hastalığı tamamen iyileştirir. Koruyucu önlemlerle bulaş riski azaltılabilir. Toplum olarak belirtileri erken dönemde tanımak ve sağlık kontrollerini ihmal etmemek en güçlü mücadele yöntemidir" ifadelerini kullandı.
Çil, Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla vatandaşları bilinçli olmaya ve sağlık kontrollerini aksatmamaya davet etti.

ETİKETLER
#tedavi
#öksürük
#Halk Sağlığı
#Tüberküloz
#Verem
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.